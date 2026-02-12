Đa phương tiện

Những chuyến xe mùa xuân đưa hơn 7.000 công nhân về quê đón tết

SGGPO

Sáng 12-2, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, những chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026 xuất phát, đưa 5.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Cung Văn hóa Lao động TPHCM chuyến xe công đoàn Xuân 2026 người lao động về quê đón tết chuyến xe mùa xuân

