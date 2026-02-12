Kẹt xe kéo dài ở cửa hầm Đèo Cả phía Khánh Hòa

Sáng 12-2, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, giao thông qua hầm Đèo Cả bị ùn ứ do lưu lượng phương tiện dồn về cùng thời điểm quá lớn; xe tập trung qua trạm thu phí cũng làm gia tăng áp lực giao thông.