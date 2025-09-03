TPHCM: Khánh thành phòng học kỹ năng công dân số đầu tiên ở trường tiểu học

Theo ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM), Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là trường tiểu học đầu tiên trên địa bàn TPHCM khánh thành Phòng học kỹ năng công dân số.

Đây là một trong những hoạt động triển khai Nghị quyết 71/NQ-TW (ngày 22-802025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời là công trình thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phòng học được hình thành từ sự đóng góp của các mạnh thường quân, cha mẹ học sinh và sự tài trợ của Công ty Cổ phần Giáo dục KDC theo hình thức "Chìa khóa trao tay".

Học sinh trải nghiệm trò chơi tương tác tại Phòng học Kỹ năng công dân số

Không gian học tập được trang bị hệ thống máy tính bảng hiện đại, máy điểm danh bằng khuôn mặt, cùng nhiều thiết bị hỗ trợ giúp học sinh trải nghiệm việc học trong môi trường số an toàn và thông minh.

Đặc biệt, ngoài việc thực hành trực tuyến trên máy tính bảng, học sinh còn được trải nghiệm hệ thống trò chơi tương tác rèn luyện kỹ năng công dân số, qua đó tạo hứng thú học tập và gắn kết kỹ năng số với thực tiễn đời sống.

Đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và cha mẹ học sinh trải nghiệm hoạt động của robot thông minh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhấn mạnh: “Việc khánh thành Phòng học Kỹ năng Công dân số là bước tiến quan trọng trong chiến lược đổi mới giáo dục của nhà trường. Nhà trường kỳ vọng với sự đồng hành của cha mẹ học sinh và các đối tác, học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để học tập, sáng tạo và trưởng thành an toàn trong thế giới số".

Dịp này, nhà trường cũng phát động phong trào “Ủng hộ đồng bào vùng thiên tai” với mong muốn lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách", để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm nghị lực cho bà con vượt qua khó khăn.

THU TÂM