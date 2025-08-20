TPHCM: Học sinh lớp 1, 9 và 12 nô nức tựu trường

Sáng 20-8, học sinh lớp 1, 9 và 12 trên địa bàn TPHCM đã nô nức tựu trường năm học mới 2025-2026.

Các trường tiểu học đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi nhằm tạo không khí hân hoan, phấn khởi cho những "tân binh" lớp 1.

Thầy Lê Quang Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2, Trường Tiểu học An Lạc 3 (phường An Lạc, TPHCM) cho biết, để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đón học sinh lớp 1, thầy đã tự tay làm thêm nhiều đồ dùng trực quan như bộ thẻ học toán, bảng ghép chữ nam châm, các mô hình nhỏ phục vụ góc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Mỗi học sinh lớp 1/2, Trường Tiểu học An Lạc 3 được giáo viên chủ nhiệm tặng một con heo đất đội mũ ếch để tạo không khí vui tươi

Ngoài ra, thầy Quang Hải còn thiết kế một góc đọc sách mới trong lớp học, treo thêm các khinh khí cầu và chậu cây xanh trước cửa lớp để tạo thêm màu sắc vui tươi, khuyến khích học sinh duy trì thói quen đọc sách và giữ gìn mảng xanh cho lớp học.

Trong ngày tựu trường, tất cả 35 học sinh của lớp 1/2 được "chiêu đãi" tiệc buffet bánh kẹo để tạo không khí vui vẻ, gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Ở mỗi bàn học có một hũ kẹo nhỏ buộc nơ xanh kèm theo nhãn dán xinh xắn in dòng chữ "Lớp 1/2" giúp học sinh ghi nhớ tên lớp của mình.

Học sinh lớp 1/2, Trường Tiểu học An Lạc 3 hân hoan trong ngày tựu trường

Trong ngày đầu tiên làm quen với học sinh mới, giáo viên dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu tính cách, tâm lý từng học sinh, đặc biệt những em có biểu hiện rụt rè để giúp các em có thêm sự tự tin làm quen với môi trường học tập mới, bạn mới.

Trước đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp 1 đã sinh hoạt với phụ huynh học sinh một số nội dung về giờ giấc đưa đón, quy định sách vở, nội quy trường học. Đúng 8 giờ sáng, phụ huynh ra về, riêng học sinh tiếp tục sinh hoạt đến 10 giờ 30 phút.

Đại diện các trường tiểu học cho biết, hoạt động làm quen với trường lớp sẽ được kéo dài đến ngày khai giảng 5-9 với nhiều hoạt động đa dạng, vui tươi, giúp học sinh quen với nền nếp mới trước khi bắt đầu việc học 2 buổi/ngày (7 tiết/ngày) sau khai giảng.

Trái với sự rụt rè, bỡ ngỡ của học sinh lớp 1, ở bậc trung học, học sinh lớp 9 và 12 cũng tựu trường với tâm trạng háo hức, mừng rỡ được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), trong buổi sáng tựu trường, học sinh lớp 9 và 12 được nghe sinh hoạt về nội quy nhà trường, lắng nghe chia sẻ từ các thầy cô về những câu chuyện truyền cảm hứng tạo động lực trong học tập, gợi ý những phương pháp học tập hiệu quả dành cho học sinh cuối cấp.

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) nghe sinh hoạt đầu năm học

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh các khối còn lại sẽ tựu trường vào ngày 25-8, đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5-9. Riêng bậc mầm non, học sinh khai giảng vào ngày 5-9. Năm học 2025-2026 sẽ kết thúc trước ngày 31-5-2026.

THU TÂM