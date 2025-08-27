TPHCM hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập mở

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vào sáng 27-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị ngành giáo dục có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong năm học mới.

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục lộ trình, bảo đảm hoàn thành các chương trình, đề án đột phá trong lĩnh vực giáo dục, toàn ngành cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phần mềm quản lý và các nền tảng học tập trực tuyến được triển khai hiệu quả, an toàn.

Đặc biệt, tiếp tục chú trọng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Sở GD-ĐT TPHCM tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Song song đó, công tác tuyển dụng phải bảo đảm chất lượng, ưu tiên bổ sung cho bậc mầm non và tiểu học, đồng thời có sự điều tiết giữa các cơ sở để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ; quan tâm, đề xuất các chính sách thu hút, tạo nguồn và bảo đảm điều kiện để giáo viên yên tâm công tác lâu dài.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

"Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành giáo dục, đề ra các chương trình hành động nhằm xây dựng thành phố trở thành một môi trường học tập mở, nơi mọi công dân đều có cơ hội học tập, phát triển tri thức và kỹ năng để thích ứng, phát triển trong kỷ nguyên số", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT TPHCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, toàn ngành đã chuyển đổi trạng thái hoạt động rất nhanh chóng và kịp thời sau quá trình sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, thể hiện rõ nhất ở việc kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức với quy mô lớn khi thực hiện chính quyền 3 cấp, song khi chấm thi là chính quyền hai cấp nhưng vẫn diễn ra rất nhịp nhàng, thông suốt, an toàn và đúng thời hạn.

Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đều có sự chuyển biến tích cực, cao hơn năm học trước; các kỳ thi đầu cấp, tốt nghiệp được tổ chức nghiêm túc, công khai và minh bạch. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,86%, cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục đạt phổ cập cho trẻ 5 tuổi, 100% đạt phổ cập THCS và THPT cấp độ 3, 100% đạt chuẩn xóa mù chữ. Ngành giáo dục quan tâm kịp thời các đối tượng học sinh yếu thế và học sinh hòa nhập bằng nhiều hình thức, ngay cả ở các khu công nghiệp có số lượng học sinh tăng nhanh vẫn bảo đảm đủ chỗ học.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đã đạt được trong năm học 2024-2025

Công tác số hóa được triển khai mạnh mẽ với 100 trường học số, 164 mô hình chuyển đổi số và hệ thống thông tin dữ liệu địa lý giáo dục.

“Trường học hạnh phúc” do TPHCM tiên phong xây dựng đã được triển khai với các tiêu chí cụ thể, thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn.

Việc dạy và học tiếng Anh tiếp tục được đẩy mạnh, giúp thành phố duy trì vị thế dẫn đầu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Truyền thống giáo dục thể chất của TPHCM được phát huy mạnh mẽ, sôi nổi. TPHCM liên tục đứng đầu cả nước về thành tích thể thao học sinh trong suốt 10 năm qua.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM còn đối diện với nhiều khó khăn, hạn chế.

Cụ thể, cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt sau khi sáp nhập. Có những trường có hơn 100 lớp, gây quá tải cho công tác quản lý và ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Đội ngũ giáo viên vẫn thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về chất lượng, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật Giáo dục 2019.

Trong năm học mới, Thứ trưởng đề nghị các cấp quản lý tiếp tục quan tâm đến công tác rà soát, quy hoạch hệ thống trường lớp. Đồng thời quan tâm đến các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục độc lập và cơ sở có yếu tố nước ngoài.

Việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đặt ra những yêu cầu mới, trong đó có việc sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm cho phù hợp. Trong đó, nguyên tắc xuyên suốt là hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan, triệt tiêu khả năng tự học của học sinh.

Công tác quản lý giáo dục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy kiến tạo và thúc đẩy. Phương pháp dạy học cần tiếp tục được đổi mới, chú trọng hình thành năng lực tự học và phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện cho học sinh.

Đặc biệt, ngành giáo dục thành phố cần hướng tới mục tiêu đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, có khả năng hội nhập quốc tế, đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Tin liên quan TPHCM: Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập

THU TÂM