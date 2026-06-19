TPHCM: Khởi tố gần 200 bị can trong các vụ bán hợp đồng kỳ nghỉ

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng để chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của người dân.