TPHCM là nơi mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia

Sự kiện Come Together là một sự giao thoa văn hoá thú vị mang lại những thông điệp ý nghĩa về thiên nhiên, lịch sử văn hoá và con người giữa hai dân tộc. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thay mặt chính quyền TPHCM gửi lời cảm ơn đến ĐSQ và TLS Australia đã chọn TPHCM là nơi mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Điều này thể hiện tầm quan trọng đối với vai trò của TPHCM trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước.

Tối 23-2, tại Nhà hát TPHCM đã diễn ra chương trình văn hoá nghệ thuật Come Together do Lãnh sự quán Australia tại TPHCM tổ chức hướng đến chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Australia (26-2-1973 – 26-2-2023).

Phát biểu tại sự kiện trọng đại này, Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Andrew Goledzinowsk nhấn mạnh, đây là sự kiện lịch sử của cả hai quốc gia và Australia rất vinh dự là quốc gia phát triển đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Sau 50 năm, mối quan hệ này từng bước trở thành mối quan hệ hữu nghị thân ái và một tinh thần cộng sự đích thực. Buổi diễn Come Together không chỉ tôn vinh tình hữu nghị và tinh thần cộng sự giữa Australia và Việt Nam, mà còn là sự kiện mở đầu cho một loạt sự kiện trong chương trình đánh dấu những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong 50 năm qua và kỳ vọng vào những gì sẽ đạt được trong những năm tới.

Buổi biểu diễn đã diễn ra trong không khí cùng chung mạch cảm xúc kết nối mạnh mẽ giữa hai đất nước khi Come Together là cuộc hội ngộ đa dạng sắc màu của 6 nghệ sĩ tài năng, trong đó 3 nghệ sĩ từ Australia gồm Mitch Tambo, Lee Kernaghan và Isaiah Firebrace và 3 nghệ sĩ Việt Nam là Kimmese, Thảo Trang và J.ADE.

