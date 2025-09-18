TPHCM: Mưa lớn gây ngập nặng, kẹt xe nghiêm trọng

Chiều tối 18-9, cơn mưa kéo dài từ khoảng 17 giờ 40 đến hơn 19 giờ 30, khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn.

Tại khu trung tâm, các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, 3 Tháng 2, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng… đều ken đặc phương tiện.

Các “điểm nóng” như ngã sáu Lý Thái Tổ, vòng xoay Phù Đổng, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Bình Triệu… dòng xe nối dài hàng cây số, nhiều lúc gần như đứng yên, nhiều người đi xe máy đã đi lên vỉa hè.

Mưa lớn gây ngập sâu đường Tên Lửa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở cầu vượt Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng – Nguyễn Kiệm, nơi thi công hạ tầng rào chắn khiến CSGT phải tạm thời cấm một hướng lưu thông để điều tiết.

Còn tại khu vực ngã tư An Sương, Quốc lộ 1, Trường Chinh, Cộng Hòa, Âu Cơ, Phan Văn Hớn, cũng ùn tắc nghiêm trọng, cầu vượt An Sương quá tải cả trên lẫn dưới.

Trên các tuyến Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh, cầu Sài Gòn đến ngã tư Hàng Xanh cũng ùn ứ kéo dài.

Hàng loạt tuyến đường bị ngập. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đặc biệt, tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập như Tên Lửa, Hồ Học Lãm, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, mưa lớn khiến nước dâng cao đến đầu gối, nhiều xe máy chết máy la liệt, người dân phải dắt bộ bì bõm trong dòng nước. Việc buôn bán của các hộ kinh doanh ven đường cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Mặc dù lực lượng CSGT, công an và thanh niên xung phong đã túc trực điều tiết từ sớm, song lượng xe quá đông cộng thêm mưa lớn, ngập nước khiến giao thông vẫn hỗn loạn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 – 48 giờ tới, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp vẫn rất cao.

QUỐC HÙNG