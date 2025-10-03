TPHCM: Nhiều giải pháp phòng chống bệnh dại chó, mèo

Sáng 3-10, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi, thú y (Sở NN-MT TPHCM) cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ phòng chống bệnh dại trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, TPHCM sau sáp nhập có số lượng chó, mèo khá lớn với hơn 305.300 con. Trong đó, riêng địa bàn TPHCM trước đây là gần 182.000 con, việc triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dại gặp rất nhiều khó khăn.

Cán bộ thú y tiêm phòng dại cho chó tại nhà dân

Do đó, ngành Chăn nuôi và thú y đang tiến hành nhiều biện pháp phòng chống đồng bộ, cùng đó là triển khai chương trình phòng chống bệnh dại giai đoạn còn lại, theo Quyết định số 2151 về phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022 – 2030” của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu là kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Tại TPHCM, với số lượng đàn chó, mèo khá lớn, để việc triển khai hiệu quả cần có sự phối hợp chủ động, tích cực của chính quyền địa phương, và chủ vật nuôi với trách nhiệm khai báo biến động, có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, đeo rọ mõm, dây xích khi thả ra không gian công cộng.

Đặc biệt, UBND các xã, phường, đặc khu phải chủ động tiêm chủng vaccine ngừa dại, hướng tới cùng ngành chức năng tiêm đạt tỷ lên hơn 90% tổng đàn chó, mèo.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương cũng cần thường xuyên tuyên truyền để người dân liên hệ cơ quan y tế tiêm huyết thanh kháng dại, không sử dụng biện pháp dân gian (như đắp lá cây). Cùng đó là khẩn trương lập đội bắt chó thả rông ở tất cả các xã, phường, đặc khu, để giảm thiểu trường hợp người dân bị chó cắn và không khai báo với cơ quan chức năng.

Ông Trần Phú Cường cũng cho biết, ngành đang dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TPHCM, với mức hỗ trợ 100% kinh phí mua các vaccine phòng bệnh dại đối với chó, mèo. Khi được thông qua, chương trình này dự kiến được áp dụng từ giữa năm 2026, sẽ là giải pháp hữu hiệu đẩy lùi bệnh dại.

XUÂN TRUNG