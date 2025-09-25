Tử vong do bệnh dại 100%: Vẫn còn tâm lý chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine, mỗi năm tại Việt Nam vẫn ghi nhận trung bình khoảng 75 ca tử vong. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã có 59 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong đó khu vực miền Bắc chiếm tới 42%.

Nguy cơ tử vong do bệnh dại tới 100%

Thông tin được đưa ra tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28-9) do Sở Y tế Hà Nội tổ chức sáng 25-9 với chủ đề “Hãy hành động ngay, vì bạn, vì tôi, vì cộng đồng”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người qua vết cắn hoặc vết trầy xước. Mỗi năm, cả nước có khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine hoặc huyết thanh kháng dại.

Từ đầu năm đến nay, 100% các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vaccine hoặc không sử dụng huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn, chủ yếu do tâm lý chủ quan.

Tiêm vaccine là cách phòng ngừa bệnh dại hiệu quả nhất

Theo Bộ Y tế, bệnh dại hiện vẫn lưu hành tại hơn 150 quốc gia, khiến khoảng 59.000 người tử vong mỗi năm, trong đó 95% trường hợp xảy ra tại châu Á và châu Phi. Đông Nam Á được xem là điểm nóng của bệnh dại do tỷ lệ tiêm phòng ở vật nuôi còn thấp, chó thả rông nhiều và vẫn còn tình trạng buôn bán, giết mổ chó mèo.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm phòng dại cho chó, mèo; hạn chế tiếp xúc với vật nuôi chưa rõ tình trạng tiêm phòng; khi bị cắn, cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng bằng vaccine hoặc huyết thanh kháng dại; giảm thiểu tối đa việc buôn bán, vận chuyển hay giết mổ chó, mèo lấy thịt để có thể tránh mọi rủi ro có thể liên quan đến tiếp xúc trực tiếp với virus dại từ các loài vật nuôi này.

MINH KHANG