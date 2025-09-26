Đồng Nai đẩy lùi bệnh dại

Sáng 26-9, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2025 với chủ đề “Hành động ngay cho bạn, cho tôi và cho cộng đồng”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: CDC tỉnh Đồng Nai

Phát biểu tại lễ mít tinh, BSCKII Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Bệnh dại là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính vô cùng nguy hiểm, do virus dại gây ra và lây truyền chủ yếu từ chó, mèo sang người. Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 59.000 người tử vong vì bệnh dại, trong đó 99% trường hợp có liên quan đến chó bị nhiễm bệnh, đáng lo ngại là gần 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

BSCKII Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HẠNH DUNG

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 75 người chết do bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan của người dân khi bị chó, mèo cắn, cào nhưng không đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng bệnh.

Xe diễu hành mang thông điệp về phòng chống bệnh dại. Ảnh: CDC tỉnh Đồng Nai

Số liệu thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy toàn tỉnh hiện có hơn 420.000 chó, mèo được nuôi rải rác trong khu dân cư, việc trao đổi, mua bán diễn ra dễ dàng, khiến công tác quản lý dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, số ca bệnh dại trên động vật và người tại Đồng Nai có chiều hướng gia tăng, cụ thể: năm 2023 ghi nhận 24 ca bệnh dại trên chó và 9 ca tử vong trên người; năm 2024 có 55 ca bệnh dại trên chó và 5 ca tử vong. Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca bệnh dại trên chó đã tăng lên 59, 5 trường hợp tử vong.

Nhân viên thú y ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai tiêm vaccine phòng dại cho chó tại các hộ dân trên địa bàn phường Bình Phước

Trước tình hình này, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống quyết liệt: xử lý kịp thời ổ dịch, tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo, bắt chó thả rông, đẩy mạnh truyền thông, yêu cầu các hộ nuôi thực hiện nghiêm quy định nuôi nhốt và tiêm vaccine định kỳ.

Sở Y tế kêu gọi người dân nâng cao ý thức, tiêm vaccine đầy đủ cho vật nuôi và đi tiêm phòng ngay sau khi bị chó, mèo cắn.

Nhân viên thú y ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai tiêm vaccine phòng dại cho chó trên địa bàn phường Bình Phước

Ngay sau lễ mít tinh, đoàn xe của các sở, ngành, đơn vị đã diễu hành trên nhiều tuyến đường chính góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống bệnh dại đến từng khu dân cư, từng gia đình.

BÙI LIÊM