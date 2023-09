TPHCM: Niềm vui từ những bộ đồng phục mới của học sinh xã đảo

Sáng 5-9, cùng với học sinh cả nước, 262 học sinh Trường Tiểu học Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) đã háo hức dự lễ khai giảng năm học mới.

Từ sáng sớm, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có mặt để chào đón học sinh từ cổng trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An cho biết, năm học 2022 - 2023 dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng của tập thể sư phạm, phụ huynh và học sinh, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Nhờ những cố gắng trong công tác dạy và học, Trường Tiểu học Thạnh An giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND TPHCM.

Để chuẩn bị cho năm học mới, thầy hiệu trưởng dặn dò học sinh tiếp tục cố gắng với tinh thần tự giác, tự chủ, thể hiện vai trò tự học, tự khám phá trong học tập và các hoạt động trải nghiệm.

Hiện nay, Thạnh An là xã đảo duy nhất của TPHCM, giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy. Trong những năm vừa qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường khiến sản lượng đánh bắt hải sản giảm đáng kể, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc chăm lo cho quá trình học tập của con cái cũng gặp nhiều khó khăn.

Thấu hiểu những khó khăn đó, tại lễ khai giảng, ban giám hiệu nhà trường đã trao tặng đồng phục mới cho hơn 250 học sinh nhằm kịp thời động viên cũng như khích lệ tinh thần để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Được biết, kinh phí mua đồng phục mới được hỗ trợ từ các mạnh thường quân.