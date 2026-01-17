TPHCM: Phát động đợt hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày 17-1, Thành đoàn TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức lễ phát động đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2026) với chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”.

Đợt hoạt động diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 6-2026 với 2 chặng thi đua, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào truyền thống cho đội viên, thiếu nhi thành phố.

Thành đoàn - Hội đồng Đội Thành phố phát động 9 chỉ tiêu thi đua và 4 công trình măng non cấp thành phố.

4 công trình măng non cấp thành phố gồm: (1). Công trình trao tặng 3 thư viện container không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho thiếu nhi. (2). Công trình trao tặng 1 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (3). Công trình nâng cấp, cải tạo Phòng truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh TPHCM và số hóa dữ liệu công tác Đội, phong trào thiếu nhi thành phố. (4). Công trình trao tặng 85 bộ trống, kèn cho các liên đội.

Theo kế hoạch, 85 đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội tiêu biểu sẽ tham gia hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến tỉnh Cao Bằng.

Các liên đội, chi đội sẽ tổ chức sinh hoạt, tìm hiểu về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tấm gương anh hùng “tuổi nhỏ, chí lớn”; tuyên dương gương người tốt, việc tốt, chăm ngoan, hiếu thảo; tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại từng Liên đội trường học.

100% liên đội khối Tiểu học đồng loạt tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và 100% liên đội khối Trung học cơ sở tổ chức ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” vào ngày 23-3.

Toàn thành phố sẽ chăm lo ít nhất 8.500 em, mỗi Liên đội trường học chăm lo ít nhất 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị.

Trong dịp này sẽ kết nạp mới 85.000 đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh “Lớp đội viên 85 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh”; giới thiệu 8.500 đội viên được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, 100% liên đội nâng cấp, cải tạo và phát huy hiệu quả các không gian sinh hoạt Đội, phòng truyền thống Đội, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, mong muốn mỗi đội viên, thiếu nhi thành phố sẽ tích cực, chủ động hưởng ứng đợt hoạt động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; rèn luyện tác phong, bản lĩnh của người đội viên, gương mẫu chấp hành tốt nội quy nhà trường, nỗ lực học tập tốt...

Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

