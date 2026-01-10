Sức sống cơ sở

Đoàn phường Long Trường tuyên truyền văn hóa Tết Việt cho thanh thiếu nhi

Sáng 10-1, Đoàn phường Long Trường tổ chức ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 năm 2026.

Chiến dịch diễn ra từ 28-12-2025 đến 16-2-2026, tập trung vào 4 nội dung xuyên suốt: Xuân tự hào, Xuân chiến sĩ; Xuân sẻ chia và Tết văn minh, với hệ thống 10 chỉ tiêu trọng tâm.

Nghi thức trao cờ lệnh ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2026

Trong đó, Đoàn phường thực hiện ít nhất 1 bộ sản phẩm tuyên truyền trên không gian mạng về văn hóa Tết Việt đến thanh thiếu nhi và người dân; tổ chức ít nhất 2 hoạt động chăm sóc, cải tạo cảnh quan, dọn vệ sinh tại các địa chỉ đỏ, nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn phường.

10 hệ thống chỉ tiêu được thực hiện xuyên suốt tại chiến dịch

Đoàn phường cũng xác lập hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; vận động ít nhất 100 đơn vị máu; vận động 500 chiến sĩ tham gia chiến dịch. Thành lập đội hình “Tuổi trẻ phường Long Trường tiên phong chuyển đổi số”, duy trì đội hình “Đồng hành cùng địa phương” hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính công và duy trì đội hình “Phản ứng nhanh”, trực chốt, điều phối giao thông trên địa bàn phường.

Sân chơi cho các em thiếu nhi trong lễ ra quân

Trong khuôn khổ lễ ra quân, các chiến sĩ Xuân tình nguyện đã tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi tại Chung cư Sky 9, thu hút nhiều trẻ em tham gia.

THU HƯỜNG

