Thiếu nhi TPHCM sắp có "ngôi nhà chung"

Ngày 10-10, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM), UBND TPHCM cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM. Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cung Thiếu nhi TPHCM có tổng diện tích đất 39.911,50m2, diện tích sàn xây dựng là 38.012,05m2, đảm bảo không gian rộng rãi, đa chức năng.

Quy mô công trình gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 9 tầng lầu nhằm tạo nơi vui chơi, giải trí cho thiếu nhi thành phố với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, các trò chơi rèn luyện nhân cách, vận động, khu vui chơi, khu vườn cổ tích, khu giới thiệu địa lý, lịch sử…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều làm nên khác biệt và độc đáo của Cung Thiếu nhi TPHCM chính là hình thành một quần thể phục vụ thiếu nhi toàn diện, kết hợp hài hòa giữa không gian trong nhà và ngoài trời.

Quần thể này không chỉ là một tòa nhà, mà là khu phức hợp tương tác, tạo điều kiện tối đa để các em vừa học, vừa chơi, vừa phát triển các kỹ năng xã hội và thể chất.

Trong đó, khối công trình chính (trong nhà) có thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ sự năng động và sáng tạo của trẻ thơ. Bên trong tích hợp đầy đủ các khu vực chuyên môn như 4 khán phòng, hội trường đa năng từ 300-600 chỗ, 6 rạp chiếu phim từ 127-175 chỗ, các phòng học nghệ thuật, võ thuật, kỹ thuật, năng khiếu, khu vui chơi rèn luyện thể chất… Mỗi tầng là một thế giới kiến trúc và trải nghiệm khác nhau.

Các em thiếu nhi trong đội kèn biểu diễn tại Lễ khởi công xây dựng Cung thiếu nhi TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

các hạng mục ngoài trời và cảnh quan chú trọng tạo lập các sân chơi sáng tạo, kết hợp giáo dục thể chất và giáo dục môi trường. Khu cảnh quan được thiết kế xanh mát với công viên nhỏ, quảng trường trung tâm làm nơi tổ chức các sự kiện lớn và sinh hoạt tập thể, cùng với các khu vực tiểu cảnh khám phá giúp các em gần gũi với thiên nhiên.

Điểm nhấn của hạng mục này là Quảng trường nước - Khán đài ngoài trời với 1.308 chỗ có mái che, diện tích khoảng 1.246m2.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, Cung Thiếu nhi TPHCM không chỉ là một dự án xây dựng mà là công trình hiện thực hóa sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho thế hệ tương lai của thành phố.

Việc khởi công công trình hôm nay là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một môi trường phát triển toàn diện, hiện đại cho tuổi thơ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Thành phố quyết định xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quyết tâm và tầm nhìn hướng tới những mục tiêu kép về giáo dục, phát triển con người và phát triển đô thị. Định hướng này cũng nhằm thực hiện và hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với thành phố, đó là phát triển TPHCM, một siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, công trình là một trung tâm giáo dục văn hóa, thể thao toàn diện, là nơi ươm mầm tài năng, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, thể chất và định hình nhân cách cho thế hệ trẻ TPHCM.

Đây là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai của thành phố, đồng thời việc đặt Cung Thiếu nhi tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khẳng định tầm nhìn quan trọng của khu vực này.

Công trình sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn kiến trúc độc đáo, một không gian xanh, sạch, đẹp; góp phần phát triển đồng bộ và hoàn chỉnh hạ tầng xã hội của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, biến nơi đây thành khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống như định hướng của TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM cùng các khách mời thực hiện nghi thức động thổ, khởi công d ự án Cung Thiếu nhi TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự án Cung Thiếu nhi TPHCM được phê duyệt với giá trị 1.124 tỷ đồng, bố trí từ nguồn vốn ngân sách thành phố trong niên hạn đến 31-12-2028.

HỒ SƠN