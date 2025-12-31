TPHCM rộn ràng chào năm mới 2026

Trong nhịp điệu tưng bừng của âm nhạc, ánh sáng, không khí lễ hội nhộn nhịp trên mỗi con đường, góc phố, công viên... Hàng trăm ngàn người tràn đầy năng lượng rộn ràng xuống đường chào đón năm mới 2026.

Chương trình “Countdown - City-Maze-ing” của Hozo City Tết Fest. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 17 giờ 30 ngày 31-12, người dân TPHCM và du khách từ khắp nơi "đổ" về khu vực trung tâm thành phố như đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bờ sông Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Bưu điện Trung tâm TPHCM, Nhà thờ Đức Bà, Thảo Cầm Viên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên… hay khu đô thị mới để tham quan, vui chơi, mua sắm dịp Tết Dương lịch 2026. Đặc biệt, tham gia lễ hội Countdown (đếm ngược), chờ xem các màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Trên các trục đường chính như Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn… dòng người chật kín. Từng hàng xe chen chúc nhau, tranh thủ nhích từng chút một. Càng vào gần trung tâm, hàng xe càng khít hơn. Các điểm giữ xe cũng sớm hết chỗ.

Từ 19 giờ 30 phút, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), Hozo City Tết Fest chương cuối cùng mang tên “Countdown - City-Maze-ing” diễn ra “bùng nổ”, khép lại một mùa siêu lễ hội đón chào năm mới hoành tráng tại TPHCM. Đêm diễn quy tụ các nghệ sĩ: Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Suboi, Rhyder, Pháp Kiều, Lil’Wuyn, Trance Effect, DJ Louis 8Ightz…

Khán giả hào hứng chờ đón năm mới tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối cùng ngày, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm lễ hội của TPHCM với chuỗi hoạt động “Săn Lộc Bản Lĩnh”. Nổi bật giữa không gian countdown nhộn nhịp là sự xuất hiện lần đầu của khinh khí cầu Tiger - mang đến trải nghiệm săn lộc mới lạ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Âm nhạc - linh hồn của Tiger Remix suốt hơn một thập kỷ - một lần nữa trở thành “chất keo đặc biệt” kết nối hàng chục ngàn người dân, du khách. Từ màn múa lân khai hội mạnh mẽ đến sự kết hợp chưa từng xuất hiện giữa các thế hệ nghệ sĩ mang đến một bầu không khí xuân rực rỡ sắc màu và cũng đầy phá cách.

Chương trình countdown quy tụ nhiều nghệ sĩ như: Soobin, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Phạm Anh Khoa, NSND Hữu Quốc cùng nhiều DJ, nghệ sĩ khách mời khác. Không chỉ diễn ra ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian tổ chức chương trình còn được mở rộng sang trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực phía trước Nhà hát Thành phố.

Đông đảo khán giả xem chương trình âm nhạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

VIDEO Người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TPHCM đón năm mới

Ngồi ngay hàng đầu trong khu vực sân khấu, Như Quỳnh (23 tuổi, ngụ phường An Hữu) cho biết, năm nào tôi và bạn bè cũng đến từ 14 giờ để tham dự countdown. Tuy trời nắng nóng, không khí đông đúc nhưng Quỳnh và nhóm bạn không thấy mệt, trái lại càng thêm hứng thú. “Việc đến đây từ sớm khiến chúng tôi cảm thấy sự kiện ý nghĩa hơn, khi sự sôi động mà đêm nhạc mang lại xứng đáng với thời gian khán giả chờ đợi. Ngoài ra, việc cảm nhận không khí nóng dần lên qua từng giờ cũng rất thú vị”.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ, cẩn thận nắm tay con để luồn lách qua đám đông. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, quay video kỷ niệm khoảnh khắc đặc trưng của ngày cuối năm. Hoà vào sự nhộn nhịp chung của sự kiện, các sinh viên của Trường Đại học Mở TPHCM cũng thực hiện chiến dịch Xuân Tình nguyện với các sản phẩm gây quỹ. Sinh viên Kim Tuyến - đại diện nhóm, nói: “Năm nào chúng tôi cũng tham dự countdown, mỗi năm lại là một cảm xúc riêng. Năm nay, mọi người đổ về từ rất sớm, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn. Có lẽ ai cũng kỳ vọng một buổi countdown thật đáng nhớ”.

Các bạn trẻ đón năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chương trình Countdown 2026 tại The Global City (phường An Khánh) được xem là điểm đến thu hút đông đảo người dân. Sự kiện diễn ra từ rất sớm, 15 giờ đến khuya ngày 31-12, với sự tham gia của các nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, JustaTee, Mỹ Mỹ… Chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật kết hợp màn pháo hoa hiệu ứng tại The Global City mang đến thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho người dân.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn trong Chương trình Countdown 2026

Tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), ngay từ chiều tối, hàng chục ngàn người đã đổ về đây thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Khơi sóng bình minh". Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Chương trình nghệ thuật đã thể hiện hình ảnh một thành phố đầy sức sống với những đổi mới, những thành quả và những khát vọng về tương lai. Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại đây đã diễn ra giải chạy bộ đón bình minh và chương trình đồng diễn yoga chào ngày mới thu hút hàng ngàn người tham gia.

Ngoài ra, từ ngày 27-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026, Ngày hội Văn hóa - Ẩm thực được tổ chức tại khu vực Bãi Sau (biển Vũng Tàu), mang đến không gian trải nghiệm, vui chơi thú vị cho người dân và du khách trong dịp chào năm mới.

Chương trình nghệ thuật ngoài trời chào mừng Tết Dương lịch 2026 cũng được tổ chức ngày 31-12-2025 tại công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây (phường Bình Dương, TPHCM). Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ người dân địa phương trong dịp chuyển giao năm mới.

Không riêng khu vực trung tâm, dịp Tết Dương lịch này, khi tới các điểm vui chơi, tham quan trung tâm thành phố, người dân được dịp tham gia hàng loạt chương trình đón tết đặc sắc.

Đặc biệt, từ 31-12 đến 6-1-2026, Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức Triển lãm Nhân ái năm 2025 tại 218A đường Pasteur (phường Xuân Hòa, TPHCM), trưng bày 211 tranh tượng của 140 hoạ sĩ, nhà điêu khắc.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ 2025 - năm mới 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian kéo dài khoảng 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026. Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực cửa hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu trung tâm đô thị mới phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), khu vực Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè) đều lắp đặt 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Triển lãm Nhân ái năm 2025

TIỂU TÂN - DŨNG PHƯƠNG - KHÁNH CHI - HỒNG ÂN