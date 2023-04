TPHCM sẽ có thêm trạm thu phí xe ô tô

Mục tiêu của dự án sẽ hoàn chỉnh hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu theo hình thức điện tử không dừng (ETC), thống nhất về hệ thống thu phí ETC trên địa bàn TP. Quy mô đầu tư lắp hệ thống thiết bị thu phí ETC cho 6 làn xe tại trạm thu phí (mỗi hướng 3 làn), trong đó, 1 làn thu phí hỗn hợp mỗi hướng; hệ thống thiết bị thu phí ETC trung tâm tại nhà điều hành.

UBND TP giao Sở GTVT chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra quá trình thi công công trình đảm bảo theo quy định. Các sở ngành, đơn vị có liên quan căn cứ các chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên - Nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn thẩm định giá phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp quy định hồ sơ trình duyệt.

TPHCM hiện có 4 trạm thu phí, gồm Trạm đường Nguyễn Văn Linh; cầu Phú Mỹ (quận 7); An Sương - An Lạc trên tuyến QL1 (Bình Tân); Hà Nội trên tuyến xa lộ Hà Nội (TPThủ Đức). Riêng Trạm thu phí thuộc Dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu (TPThủ Đức), chưa tổ chức thu phí.