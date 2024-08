TPHCM: Tăng cường các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ đầu năm học mới

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, tính đến cuối năm học 2023-2024, toàn thành phố có 474 trường mầm non công lập, 774 trường dân lập - tư thục. Trong đó, trẻ theo học tại các trường công lập chiếm tỷ lệ 38,7%, còn lại 61,3% trẻ học tại trường dân lập - tư thục.

Ngoài ra, trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận huyện còn có 1.955 nhóm lớp độc lập tư thục đang hoạt động, tăng 219 nhóm lớp so với cuối năm học 2022-2023.

Năm học 2023-2024, TPHCM ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo, sửa chữa các công trình trường mầm non với tổng kinh phí hơn 294 tỷ đồng.

“Nhằm giúp người dân lựa chọn nơi giữ trẻ an toàn, Sở GD-ĐT TPHCM công khai danh sách các cơ sở giáo dục mầm non trên cổng thông tin của sở, các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố, trong đó liệt kê cụ thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn”, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết.

Hiện nay, một trong những khó khăn của bậc học này là số lượng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm tỷ lệ cao nhưng gặp khó khăn trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp.

Trong khi đó, với cơ sở giáo dục mầm non công lập, việc chi trả lương cho đội ngũ nhân viên (gồm nấu ăn, phục vụ, bảo vệ, lao công) diện hợp đồng gặp khó khăn vì ngân sách nhà nước không cấp để chi trả lương cho đối tượng này.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh Nghị định 111/2022/NĐ-CP (ngày 30-12-2022) của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giúp đội ngũ nhân sự tham gia nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ yên tâm công tác.

Năm học 2024-2025, thành phố tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm non; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; áp dụng các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới để vận dụng phù hợp với điều kiện của thành phố.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ sở giáo dục, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, dù áp lực gia tăng dân số cơ học khá cao nhưng các cơ sở giáo dục nói riêng, chính quyền địa phương nói chung đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo chỗ học cho người dân trên địa bàn.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu đánh giá cao nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong năm học 2023-2024

Trong đó, năm học 2023-2024, số lượng trường chuẩn quốc gia và trường theo mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế đều tăng.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị, cơ sở giáo dục quan tâm công tác đón trẻ đến trường đầu năm học mới, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần. Toàn ngành đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện chương trình giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tăng cường công tác truyền thông.

THU TÂM