TPHCM: Tăng mức thu trường tiên tiến, hội nhập quốc tế lên 1.725.000 đồng/tháng

Trong đó, mô hình trường chất lượng cao với tên gọi "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" được quy định mức thu mới là 1.725.000 đồng/học sinh/tháng, tăng thêm 225.000 đồng/học sinh/tháng so với mức thu năm học 2022-2023.

Như vậy, so với dự thảo ban hành giữa tháng 5-2023, mức thu mới được thông qua đối với mô hình trường tiên tiến đã thấp hơn rất nhiều, phù hợp mặt bằng thu nhập chung của người dân thành phố.

Trước đó, mức thu này được đề xuất lên đến 5.000.000 đồng/học sinh/tháng.

Bên cạnh đó, nhiều mức thu được áp dụng từ năm học 2023-2024 đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cũng giảm so với dự thảo ban hành trước đó như: tiền phục vụ ăn sáng từ 60.000 - 220.000 đồng/học sinh/tháng (so với dự thảo là 150.000 - 250.000 đồng/học sinh/tháng); tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú từ 200.000 - 450.000 đồng/học sinh/năm (so với dự thảo là 200.000 - 500.000 đồng/học sinh/năm).

Ngoài ra, một số khoản thu trước đây thu theo tình hình thực tế và thỏa thuận với phụ huynh thì năm học 2023-2024 được quy định mức thu cụ thể như: tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng từ 160.000 - 260.000 đồng/học sinh/tháng; tiền mua sắm đồng phục học sinh từ 200.000 - 500.000 đồng/bộ; tiền học phẩm - học cụ - học liệu từ 300.000 - 600.000 đồng/học sinh/năm; tiền nước uống 20.000 đồng/học sinh/tháng; tiền trông giữ xe học sinh 2.000 đồng/lượt; tiền tổ chức xe đưa rước học sinh từ 8.000 - 10.000 đồng/km...

Cũng theo nghị quyết vừa được thông qua, một số khoản thu nhận được nhiều quan tâm của cha mẹ học sinh là: tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa (năng khiếu, thể dục thể thao, câu lạc bộ, kỹ năng sống...) dao động từ 80.000 - 800.000 đồng/học sinh/tháng; tiền tổ chức các lớp học theo Đề án tin học quốc tế từ 120.000 - 180.000 đồng/học sinh/tháng; tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 110.000 đồng/học sinh/tháng.

Các mức thu nói trên được quy định cho học sinh ở nhóm 1 gồm TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Riêng đối với nhóm 2 (các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ), mức thu tối đa ở các khoản thu thấp hơn từ 10.000-50.000 đồng/học sinh so với nhóm 1.

Nghị quyết ghi rõ, các mức thu áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, những trường hợp học sinh, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí không phải đóng các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Các mức thu quy định tại nghị quyết là mức thu tối đa, tùy tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể, không được cao hơn 15% so với năm học 2022-2023.