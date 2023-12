TPHCM: Thí điểm xác thực gương mặt bằng thẻ CCCD gắn chip khi giao dịch ở ngân hàng

Ngày 21-12, Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an triển khai thí điểm phần mềm ứng dụng và thiết bị xác thực thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip phục vụ công tác xác thực sinh trắc ảnh khuôn mặt tại TPHCM.

Đầu “mắt thần” thu thập dữ liệu sinh trắc, so sánh với thông tin trong thẻ CCCD gắn chip

Công an TPHCM giao Công an quận Tân Bình thí điểm ứng dụng, thiết bị đọc và xác thực CCCD bằng khuôn mặt (Face ID). Từ ngày 15-12, Công an quận Tân Bình cũng đã giao cho Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng Công an phường 2 lắp đặt hệ thống nhận diện, xác thực thông tin tại chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trên đường Trường Sơn.

Công an xác minh thông tin CCCD của một khách hàng, hướng dẫn thao tác cho nhân viên ngân hàng

Hệ thống trên được đặt ngay cửa ra vào của phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng. Việc này sẽ giúp xác thực thông tin của khách hàng, từ đó nhận diện kịp thời người có biểu hiện nghi vấn, tội phạm sử dụng giấy tờ tùy thân giả để trốn truy nã hoặc sử dụng thẻ CCCD giả để tạo tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Việc triển khai, lắp đặt thiết bị giám sát được đánh giá sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an trong công tác triển khai nghiệp vụ, chủ động giám sát, phát hiện và phòng ngừa tội phạm.

Đầu “mắt thần” thu thập dữ liệu sinh trắc, so sánh với thông tin trong thẻ CCCD gắn chip

Khách khi tới ngân hàng sẽ được nhân viên giám sát an ninh hướng dẫn đặt thẻ CCCD gắn chip vào hộp đọc thẻ; khách tháo khẩu trang và bắt đầu quá trình nhận diện khuôn mặt từ các “mắt thần”. Dữ liệu trên sẽ đối chiếu với dữ liệu về dân cư quốc gia của Bộ Công an.

Thẻ CCCD gắn chíp được kết nối vào hệ thống đọc dữ liệu

Bảng thông tin dữ liệu sau khi hoàn tất quá trình thu thập, đánh giá

Hệ thống sẽ đánh giá và ngay lập tức vạch trần các đối tượng tội phạm sử dụng thẻ CCCD giả nhằm che giấu thân phận để thực hiện hành vi phạm tội. Toàn bộ quy trình xác minh diễn ra trong chưa tới 30 giây, rất nhanh chóng và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trước đó, tại hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng ở TPHCM vào ngày 13-12, Công an TPHCM cho biết, năm 2023, thành phố xảy ra 2 vụ cướp ngân hàng. Mặc dù công an bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản ngay sau đó, nhưng các vụ cướp đã gây ra không ít hệ luỵ.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, đặc điểm chung của đối tượng cướp ngân hàng là ngụy trang kín đáo, như đeo khẩu trang, mắt kính, đội nón rộng, mặc áo khoác... để tránh bị nhận diện. Do đó, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các ngân hàng cần có hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân khi đến giao dịch.

“Quan điểm của Công an TPHCM là lấy phòng ngừa làm trọng yếu. Các đối tượng trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều đến ngân hàng quan sát, nắm quy luật hoạt động và khi nhận thấy không an toàn, hình ảnh bị lộ diện, chúng sẽ mất ý định phạm tội”, Thiếu tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Tin liên quan Công an TPHCM: Đề nghị có hệ thống nhận diện cá nhân khi giao dịch tại ngân hàng

CHÍ THẠCH