TPHCM thông tin vụ cơ thủ Trần Quyết Chiến bỏ giải billiards vì phản đối đường lưỡi bò

Chiều 28-9, UBND TPHCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức nhanh chóng tham mưu ban hành kế hoạch, đồng loạt ra quân tổng rà soát, kiểm tra địa bàn. Bước đầu, các lực lượng đã kiểm tra 10.000 cơ sở, phát hiện, xử lý 1.541 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, tạm đình chỉ 3 cơ sở.

Về vụ việc Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) thu quỹ phụ huynh 10 triệu đồng, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh báo cáo vụ việc.

Hiện Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh đã có hướng dẫn chấn chỉnh nghiêm túc với trường và đã có văn bản phê bình với giáo viên chủ nhiệm của lớp 1/2 thuộc Trường Tiểu học Hồng Hà về các sai phạm.

Bà Châu khẳng định trường này đã thu sai quy định. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thông tin thêm, sở sẽ có những đợt kiểm tra đột xuất với các trường về những khoản thu ngay từ đầu năm.

Liên quan việc cơ thủ Trần Quyết Chiến phản đối và quyết định rời khỏi giải billiards giao hữu mừng thành lập Liên đoàn Billiards Carom 3 băng Trung Quốc do lồng ghép hình lưỡi bò vào chương trình phát sóng trực tiếp, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM đã ký công văn gửi Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam. Văn bản đồng thời được cung cấp cho báo chí tại buổi họp báo.

Sở VH-TT TPHCM nhìn nhận vụ việc vận động viên Trần Quyết Chiến bỏ giải của Liên đoàn Billiard carom thế giới tại Trung Quốc là sự cố ngoài ý muốn. Dù vậy, hành động này được đánh giá cao về ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, lòng tự tôn dân tộc. Sở VH-TT TPHCM đề nghị Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam nắm bắt thông tin, báo cáo về trường hợp của vận động viên Trần Quyết Chiến nếu được yêu cầu từ Liên đoàn Billiards Thế giới.

Quan điểm của sở là vận động viên khi tham gia các giải đấu quốc tế là đại diện của quốc gia, cần phải được bảo vệ, tôn trọng tại nơi tổ chức thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, hợp tác và phát triển. Do đó, Liên đoàn Billiards Thế giới cần tiếp tục tạo điều kiện cho vận động viên Trần Quyết Chiến tham gia thi đấu các giải quốc tế trong tương lai.

Bên cạnh đó, đề nghị Liên đoàn Billiards thế giới cũng cần lưu ý với các quốc gia đăng cai giải đấu phải thực hiện đúng luật, trung lập với các vấn đề chính trị. Đây cũng là điều Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đề ra.