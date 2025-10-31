TPHCM tiếp tục rà soát, xử lý các bãi giữ xe dưới gầm cầu

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xử lý các bãi giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 10032/VPCP-CN ngày 16-10-2025.

Chiều 31-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp tục rà soát, xử lý các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 10032/VPCP-CN ngày 16-10-2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu ban hành quy định đầy đủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước ngày 20-11-2025. Cùng với đó, Sở Xây dựng phải xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống bãi đỗ xe hợp lý, ưu tiên tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuần kiểm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm, sử dụng hoặc xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại khu vực gầm cầu, gầm đường bộ – nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng giao thông, triển khai thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị, nhằm cải thiện công tác quản lý, giảm ùn tắc và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch bãi đỗ xe đảm bảo tính khả thi, báo cáo kết quả trong tháng 11-2025. Cùng với đó, Công an TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy tại các bãi giữ xe tạm thời dưới gầm cầu, vỉa hè hoặc lòng đường.

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định pháp luật, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm nơi trông giữ xe. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hoặc tái diễn tình trạng vi phạm, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công trình giao thông.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm các bãi giữ xe trái phép không chỉ đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng đường bộ, phục vụ mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, đáng sống.

Trước đó, Báo SGGP đã có phản ánh tình trạng một số gầm cầu trên địa bàn thành phố bị lấn chiếm giữ xe trái phép.

QUỐC HÙNG