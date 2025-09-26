TPHCM kiên quyết xử lý bãi xe trái phép dưới gầm cầu

Chiều 25-9, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, kết quả kiểm tra và rà soát cho thấy tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép dưới gầm cầu vẫn diễn ra tại nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở và chấn chỉnh.

Cụ thể, tại cầu cạn Phú Mỹ (phường Tân Mỹ), một số khu vực dưới gầm cầu chưa được rào chắn, dẫn đến tình trạng đậu xe tự phát, tập kết rác thải, thậm chí dựng nhà xưởng. Tại cầu Him Lam nối xã Bình Hưng với phường Tân Hưng, nhiều hộ dân lấn chiếm gầm cầu để ở, buôn bán, tập kết và đốt rác.

Bãi giữ xe ở gầm cầu Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM

Ngoài ra, một bãi giữ ô tô trái phép vẫn tồn tại trong khu đất dự án của Công ty cổ phần Him Lam. Ở cầu Rạch Ông (phường Tân Hưng), nhiều xe máy để tự phát dưới gầm cầu, trong khi dây điện và cáp viễn thông chằng chịt, gây mất an toàn. Riêng tại cầu Lò Gốm (phường Phú Lâm), không gian gầm cầu bị tận dụng làm kho chứa vật tư, bãi tập kết chất thải xây dựng, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, các bãi giữ xe dưới gầm cầu nói trên đều tự phát, không được cấp phép. Dù đã nhiều lần xử lý, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra. Hiện không ghi nhận trường hợp phá hoại kết cấu hạ tầng đường bộ, song tại các vị trí lấn chiếm vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do tập kết vật liệu và rác thải.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng TPHCM sẽ phối hợp Công an TPHCM và UBND các địa phương lập kế hoạch chi tiết, di dời toàn bộ bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu trước ngày 30-10-2025. Những vi phạm phát sinh mới cũng sẽ được xử lý dứt điểm trong cùng thời hạn. Về lâu dài, TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 550,96ha đất cho bãi đậu xe ô tô và taxi (Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 8-4-2013). Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thực hiện được 2,69ha, đạt 0,5% kế hoạch, do khó khăn trong giải phóng mặt bằng và quỹ đất hạn chế tại khu vực trung tâm. Sau khi sáp nhập địa giới, thành phố đang lập lại các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện mới.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, nhu cầu đậu xe của người dân TPHCM hiện rất lớn, trong khi thành phố lại thiếu sân bãi thể thao, đặc biệt cho thanh thiếu niên. Việc tận dụng không gian dưới gầm cầu để làm bãi đậu xe hoặc sân sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị nếu được quản lý chặt chẽ. Do đó, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội và Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Đường bộ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, theo hướng cho phép UBND cấp tỉnh quyết định việc sử dụng gầm cầu đường bộ cho mục đích công cộng, với điều kiện không ảnh hưởng kết cấu công trình, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và giao thông.

Trước đó, Báo SGGP liên tục có những bài viết phản ánh tình trạng nhiều vị trí gầm cầu trên địa bàn TPHCM bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, nơi tập kết hàng hóa, thậm chí biến thành điểm kinh doanh tự phát.

QUỐC HÙNG