Bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu vẫn ngang nhiên tồn tại

Ngày 10-9, Sở Xây dựng TPHCM phát đi văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, doanh nghiệp và UBND phường, xã khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ bãi giữ xe dưới gầm cầu, hoàn thành việc di dời trước ngày 30-10 nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng không gian dưới gầm cầu làm bãi giữ xe, nơi buôn bán và tập kết vật dụng vẫn diễn ra, cho thấy việc xử lý vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Xe đậu dưới gầm cầu Chợ Đệm (xã Tân Nhựt, TPHCM). Ảnh: THIÊN PHÁT

Bãi xe gần mố cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo Trung tâm Đường bộ, cầu Đinh Bộ Lĩnh có chiều dài 21,1m với một nhịp, bề rộng 15m, trong đó bố trí hai lề bộ hành - mỗi bên rộng 1,5m. Cầu được thi công bằng kết cấu bê tông dự ứng lực, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và khả năng chịu tải. Khu vực dọc hai bên rạch là đất dân cư đã tồn tại từ lâu.

Đáng chú ý, gần mố cầu có hai bãi giữ xe là bãi xe Thảo Châu (bên trái tuyến, hướng từ đường Nguyễn Xí đến cầu) và bãi xe của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nam Côn Sơn (bên trái tuyến, hướng từ cầu về đường Bạch Đằng). Riêng phía bên phải tuyến là khu nhà dân, không có hoạt động kinh doanh bãi xe. Trung tâm Đường bộ khẳng định, dưới gầm cầu Đinh Bộ Lĩnh hiện không có tình trạng trông giữ xe.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia cầu đường, việc tồn tại các bãi giữ xe quá gần mố cầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngoài việc gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trong trường hợp xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình. Do vậy, các đơn vị liên quan cần tăng cường quản lý, rà soát tính pháp lý của các bãi giữ xe này, đảm bảo hoạt động đúng quy định và tuyệt đối không để phát sinh tình trạng lấn chiếm gầm cầu. Đồng thời, cần kịp thời xử lý triệt để nếu có hành vi sử dụng sai mục đích, nhằm bảo vệ kết cấu công trình giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Vẫn “án binh bất động”

Ngày 12-9, phóng viên Báo SGGP trở lại gầm cầu vượt Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng về quốc lộ 1A, xã Bình Hưng, TPHCM). Tại đây, hàng chục ô tô các loại vẫn được tập kết, đậu phía dưới. Không dừng lại ở việc giữ xe, một phần diện tích gầm cầu còn được tận dụng làm quán cà phê và nơi sinh hoạt. Chính quyền xã Bình Hưng được giao trách nhiệm quản lý khu vực này, nhưng đến nay bãi xe trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Bãi giữ xe ở gầm cầu Him Lam, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại gầm cầu Him Lam, nối xã Bình Hưng với phường Tân Hưng. Hoạt động giữ xe dưới gầm cầu này vẫn tiếp diễn, bất chấp quy định cấm và nguy cơ mất an toàn đối với kết cấu công trình.

Tại khu vực gầm cầu Kênh Tẻ, đoạn nối phường Vĩnh Hội và phường Tân Hưng, bãi giữ xe tự phát hoạt động sát bên bãi xe buýt Kho Muối. Hàng chục phương tiện lớn nhỏ đậu kín khu vực, từ ô tô cá nhân, xe 16 chỗ đến nhiều xe máy. Khu vực này được quây lại bằng hàng rào tôn kiên cố. Phía mặt tiền, lối ra vào bị chắn bởi các xe bán hàng rong và xe cộ của người dân sinh sống quanh đó, khiến lối đi thêm chật hẹp, tầm nhìn bị che khuất. Việc tập kết xe dày đặc ngay dưới gầm cầu tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, trong khi đây là khu vực có mật độ lưu thông lớn, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại dạ cầu Rạch Ông, đoạn đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng. Ngay sát công viên cầu Rạch Ông, phần gầm cầu đã bị một nhà hàng ẩm thực quây rào, tận dụng làm nơi giữ xe cho khách. Ngoài ra, nhà hàng còn dựng dù, bố trí bàn ghế và cho nhân viên bảo vệ ngồi trông coi. Không chỉ vậy, một phần diện tích khác dưới gầm cầu cũng bị bao bọc bằng hàng rào sắt B40. Bên trong, nhiều xe máy được tập kết lộn xộn cùng với xe đẩy bán hàng rong, bàn ghế và hàng hóa. Cảnh tượng bừa bộn, nhếch nhác làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tại khu vực gầm cầu Chợ Đệm giao cắt với tuyến đường Tân Long, xã Tân Nhựt, xe cộ dừng đậu ngổn ngang gây mất trật tự, và ngay trong khu vực này còn có một ki-ốt dựng kiên cố.

Việc các bãi giữ xe trái phép, hoạt động lấn chiếm dưới gầm cầu vẫn còn tồn tại cho thấy công tác quản lý tại một số địa phương chưa quyết liệt, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị. Trong khi Sở Xây dựng đã ấn định thời hạn di dời trước ngày 30-10, thì đến nay, nhiều điểm nóng vẫn “án binh bất động”.

Sau khi Báo SGGP đăng bài “Xử lý nghiêm việc chiếm dụng gầm cầu làm bãi giữ xe” vào ngày 6-9, Sở Xây dựng TPHCM đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo (ngày 10-9) yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý và hoàn tất việc di dời các bãi xe dưới gầm cầu trước ngày 30-10-2025. Liên quan đến phản ánh của báo, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm Đường bộ) đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế và có phản hồi chính thức. Trung tâm ghi nhận Báo SGGP đã kịp thời phản ánh tình trạng lấn chiếm gầm cầu, trong đó có đề cập đến khu vực gầm cầu Đinh Bộ Lĩnh, bắc ngang rạch Cầu Sơn thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

