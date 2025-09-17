Nhiều gầm cầu vẫn bị chiếm dụng làm bãi giữ xe

Ngày 13-9, Báo SGGP đăng bài “Bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu vẫn ngang nhiên tồn tại”, phản ánh tình trạng nhiều vị trí gầm cầu trên địa bàn TPHCM bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, nơi tập kết hàng hóa, thậm chí biến thành điểm kinh doanh tự phát; nhưng những ngày qua, ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng này tại nhiều gầm cầu vẫn chưa thay đổi.

Khu vực dưới chân cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám (phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp), hướng lưu thông từ đường Nguyễn Kiệm đi sân bay Tân Sơn Nhất, phóng viên ghi nhận thêm một điểm chiếm dụng làm bãi giữ xe tại gầm cầu. Ngoài việc đậu xe trái phép, tại khu vực này còn đặt ghế ngồi và vật dụng phục vụ cho hoạt động cắt tóc. Không gian dưới gầm cầu biến thành điểm dừng đậu tự phát, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm.

Tương tự, dưới cầu Phú Long bắc qua sông Sài Gòn, nối phường Bình Hòa với phường An Phú Đông, tình trạng chiếm dụng diễn ra khá phổ biến. Nhiều xe tải, ô tô con, xe chở hàng đậu thành hàng dài. Khu vực này còn có phần nền nâng cao, lối dốc cho xe di chuyển và nhiều cọc tiêu dựng sẵn, khiến nơi đây chẳng khác gì một bãi giữ xe có tổ chức.

Gầm cầu Lò Gốm lâu nay trở thành khu vực tập kết các loại xe. Ảnh: THIÊN PHÁT

Không dừng lại ở đó, dưới dạ cầu Lò Gốm (phường Bình Tiên) dọc đại lộ Võ Văn Kiệt cũng tồn tại khu vực tập kết xe tải, xe bồn và nhiều loại xe công trình khác. Các phương tiện này đậu san sát, được bao quanh bằng hàng rào kiên cố. Phía ngoài vỉa hè, nhiều khối bê tông tập kết ngổn ngang, làm cản trở lối đi bộ và mất mỹ quan đô thị.

Tại chân cầu Ông Buông 2 (phường Phú Lâm), vào các khung giờ chiều tối, tình trạng lấn chiếm gầm cầu làm bãi giữ xe cho quán ăn gần đó diễn ra công khai. Hàng chục xe máy đậu dưới dạ cầu, có người trực tiếp trông coi xe như một bãi giữ xe chính thức.

Việc tận dụng diện tích gầm cầu phục vụ kinh doanh tuy giải quyết nhu cầu đậu xe cho khách, nhưng hoàn toàn sai quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ.

Thời gian qua, tình trạng chiếm dụng không gian dưới gầm cầu, dạ cầu tại TPHCM để làm bãi giữ xe, nơi tập kết hàng hóa hay điểm kinh doanh nhỏ lẻ đã nhiều lần được báo chí phản ánh. Mặc dù các cơ quan chức năng thành phố đã cấm không được chiếm dụng gầm cầu bằng bất cứ hình thức nào, song trên thực tế, nhiều điểm vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Hiện nay, các lực lượng chức năng thành phố đã và đang tăng cường kiểm tra, rà soát, đồng thời từng bước xử lý các điểm vi phạm. Một số khu vực trước đây bị lấn chiếm đã được chỉnh trang, che chắn gọn gàng, trồng thêm cây xanh, hoa kiểng. Bên cạnh đó, ở nhiều vị trí đã lắp đặt biển cấm đổ rác, camera giám sát nhằm ngăn ngừa hành vi tái lấn chiếm. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, nhiều khu vực vẫn xuất hiện tình trạng sử dụng gầm cầu sai mục đích.

QUỐC HÙNG - THIÊN PHÁT