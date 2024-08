TPHCM tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 2024

Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 7...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dự cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải dự cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM dự cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30-8, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Trong ngày 28-8, các đơn vị diễn tập xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), khẩn nguy hàng không (giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu).

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị của TPHCM khi xử lý tình huống trong các trạng thái quốc phòng, trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của lực lượng trong khu vực phòng thủ.

Các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, để điều chỉnh kế hoạch và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại khai mạc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, diễn tập xử lý tình huống phức tạp về ANTT và diễn tập khu vực phòng thủ dân sự là công tác thường xuyên của các cấp, ngành. Đây cũng là nhiệm vụ nhằm thực thi quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố và pháp luật về quốc phòng.

Năm 2024, Công an TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống về ANTT và khẩn nguy hàng không phù hợp với tình hình và điều kiện của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên theo dõi diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống phức tạp về ANTT và khẩn nguy hàng không xảy ra tại thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ theo dõi diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với đó, củng cố, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an, quân sự với các sở, ngành của thành phố; đảm bảo duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Diễn tập TP-24 có sự tham gia phối hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Y tế TPHCM, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Sư đoàn Không quân 370... giúp nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý tình huống ở các cấp độ phức tạp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu tại cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo tham dự, chụp ảnh tại cuộc diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với các tình huống giả định đặt ra, các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp xử lý nhanh chóng, chính xác, đạt hiệu quả cao; triển khai đồng bộ các phương án tác chiến, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện cũng như phát huy hiệu quả các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng và tặng hoa, quà các đơn vị sau buổi diễn tập sáng 28-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chúc mừng, tặng hoa, quà các đơn vị sau buổi diễn tập sáng 28-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng, tặng hoa, quà các đơn vị sau buổi diễn tập sáng 28-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, từ kết quả công tác diễn tập, Công an TPHCM tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, phương án đảm bảo ANTT trong thời gian tới, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu tại buổi diễn tập sáng 28-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong thời gian tới.

