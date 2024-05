TPHCM tổng rà soát nhà trọ có nguy cơ cháy nổ cao

Công an TPHCM chỉ đạo Phòng PC07 và công an các địa phương thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, phân loại đánh giá công tác an toàn PCCC-CNCH đối với cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao.

Quang cảnh họp báo

Chiều 31-5, Văn phòng UBND TPHCM phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5. Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải cùng chủ trì.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy -cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH, PC07), Công an TPHCM thông tin về tăng cường công tác PCCC trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, 5 tháng đầu năm, TPHCM xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5,04 tỷ đồng, còn 64 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố trong sử dụng thiết bị điện; vi phạm các quy định an toàn PCCC; bất cẩn trong sinh hoạt, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt...

Sau vụ cháy làm 14 người chết ở Hà Nội, Công an TPHCM chỉ đạo Phòng PC07 và công an các địa phương thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, phân loại đánh giá công tác an toàn PCCC-CNCH đối với cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao đặc biệt là các khu nhà trọ, nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh; nhà ở kết hợp kinh doanh.

Việc tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ nhằm tập hợp những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC-CNCH để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đồng thời, tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC-CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định; kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quang thông tin tại họp báo

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, đảm bảo an toàn PCCC, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy xảy ra đối với cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao đặc biệt là các khu nhà trọ, nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh, Công an Thành phố tiếp tục triển khai nhiều nội dung.

Trong đó, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả thực chất các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, đúng nội dung, đúng đối tượng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Đặc biệt đối với cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao, nhất là các khu nhà trọ, nhà cho thuê trọ kết hợp kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh…

Thông tin thêm về kết quả kiểm tra sau đợt tổng kiểm tra chuyên đề năm 2023, đại tá Huỳnh Ngọc Quang cho biết, TPHCM có 60.493 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Trong đó, 1.345 nhà chung cư, 32 cơ sở nhiều căn hộ; 55.446 cơ sở thuộc loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê; 3.670 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công an TPHCM đã kiểm tra 59.828 lượt cơ sở, xử lý vi phạm 6.525 cơ sở với 7.546 hành vi vi phạm về PCCC với tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 17 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 36 cơ sở. Ngoài ra, có 29 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng, 357 cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 310 cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú, tạm trú.

ĐÔNG SƠN