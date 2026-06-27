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TPHCM tuyên dương 168 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

SGGPO

Sáng 27-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc năm 2026, tuyên dương 168 gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯƠNG

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Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Ngày hội Gia đình hạnh phúc gia đình văn hóa hạnh phúc Ngày Gia đình Việt Nam nấu ăn

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