TPHCM tuyên dương 168 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Sáng 27-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Ngày hội Gia đình hạnh phúc năm 2026, tuyên dương 168 gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.