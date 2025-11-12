TPHCM và các đối tác Hà Lan hợp tác phát triển cảng biển, hàng không bền vững

TPHCM và Hà Lan đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong lĩnh vực cảng biển, hàng không và logistics, hướng tới mục tiêu kết nối “hai cửa ngõ của thế giới” – Rotterdam và TPHCM theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Sáng 12-11, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Ngoại thương và Phát triển Hà Lan tổ chức Hội thảo “Phát triển cảng biển và cảng hàng không bền vững”.

Đến dự và phát biểu tại hội thảo có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan, bà Aukje de Vries. Cùng tham dự còn có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam - ông Kees van Baar; Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM - bà Raissa Marteaux và đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực cảng biển, hàng không và logistics.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường khẳng định, TPHCM luôn coi Hà Lan là đối tác chiến lược trong phát triển hạ tầng cảng biển và hàng không theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Kim ngạch thương mại song phương đạt 2,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025. Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu tại TP HCM với tổng vốn gần 5,5 tỷ USD.

Hội thảo có sự tham dự của các doanh nghiệp về cảng biển và hàng không. Ảnh: QUỐC HÙNG

TPHCM hiện có quan hệ kết nghĩa với ba thành phố Hà Lan gồm: Rotterdam, Eindhoven và Emmen, trong đó Rotterdam – đô thị cảng hàng đầu thế giới được xem là đối tác chiến lược trong hành trình xây dựng hệ thống cảng biển thông minh, hiện đại và bền vững.

Theo UBND TPHCM, thành phố đang bước vào giai đoạn mở rộng hạ tầng cảng biển, hàng không quy mô lớn. Hệ thống 98 bến cảng, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đạt tổng sản lượng hơn 330 triệu tấn hàng hóa/năm. Đặc biệt, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đã lọt Top 10 cảng container hiệu quả nhất thế giới theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới và S&P Global.

Thành phố cũng đang thúc đẩy phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và mạng lưới Tân Sơn Nhất – Long Thành – Côn Đảo – Vũng Tàu, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics và hàng không hàng đầu khu vực.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Liên quan hạ tầng và biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề xuất bốn hướng hợp tác trọng tâm với Hà Lan: phát triển cảng biển xanh và thông minh; nghiên cứu mô hình “đô thị sân bay” Amsterdam Schiphol để áp dụng cho Tân Sơn Nhất và Long Thành; phát triển mạng lưới logistics liên vùng và khu thương mại tự do số hóa; hợp tác chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.

Tại các phiên thảo luận, đại diện Tập đoàn Damen (Hà Lan) giới thiệu công nghệ tàu điện, cảng tự sản xuất năng lượng và trạm sạc điện trực tiếp, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không (net zero). Đại diện doanh nghiệp Pon PhuThai Cat, cho biết đang đầu tư 1,5 tỷ USD vào động cơ hybrid và năng lượng điện cho hạ tầng cảng xanh. Phía Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nêu vấn đề tái chế pin, tấm năng lượng mặt trời, đảm bảo xử lý theo quy trình thân thiện môi trường.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện Cảng Rotterdam khẳng định xu hướng “hành lang vận chuyển xanh” đang là trụ cột trong chuỗi logistics toàn cầu. Do đó sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến Cái Mép – Rotterdam, chia sẻ dữ liệu và thống nhất tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới kết nối hành lang xanh với các cảng lớn như Singapore.

Ở lĩnh vực hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trình bày kế hoạch phát triển hệ thống sân bay thông minh, xanh và an toàn, đưa Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành năm 2026, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 179 triệu hành khách/năm. ACV cũng triển khai điện mặt trời, phương tiện điện và công nghệ quản lý bay A-CDM, giúp giảm hơn 16.800 tấn khí CO₂ mỗi năm.

Kết thúc hội thảo, các bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong lĩnh vực cảng biển, hàng không và logistics, hướng tới mục tiêu kết nối “hai cửa ngõ của thế giới” – Rotterdam và TPHCM theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.