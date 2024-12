TPHCM và Long An ưu tiên đầu tư 7 vị trí trọng điểm kết nối giao thông

Ngày 5-12, đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An để tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến môi trường và hạ tầng giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương trao đổi, đồng thời rà soát, xử lý các thủ tục pháp lý, các vấn đề còn tồn đọng liên quan đối với dự án Khu công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa.

Theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Long An và TPHCM có tất cả 21 vị trí kết nối phát triển hạ tầng giao thông. Tại buổi làm việc, hai địa phương cũng thống nhất ưu tiên đầu tư 7 vị trí trọng điểm như: đường mở mới Tây Bắc và Đường tỉnh (ĐT)823D, đường Lê Văn Lương và ĐT826C, đường Nguyễn Văn Bứa và ĐT824, đường Long Hậu và ĐT826E, Quốc lộ 50B và ĐT827E (Trục động lực TPHCM - Long An - Tiền Giang), đường Võ Văn Kiệt (nối dài) và Trục động lực Đức Hòa, Quốc lộ 50.

NGỌC PHÚC