TPHCM xây dựng cẩm nang hướng dẫn cấp xã làm các thủ tục hành chính

Giải trình với Đoàn ĐBQH TPHCM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam cho biết, TPHCM đang xây dựng sổ tay cẩm nang thực hiện các thủ tục hành chính cho cấp xã. Đồng thời ban hành các quy trình để giải quyết các thủ tục phi địa giới hành chính để tránh tình trạng quá tải hồ sơ.

Ngày 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức phiên giải trình. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM chủ trì. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các ĐBQH TPHCM, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM cùng dự phiên giải trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định phương châm cùng đồng hành và phát triển thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cho biết, thực hiện chương trình hoạt động của đoàn, trong 2 tháng qua (tháng 8 và 9), Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 12 đoàn khảo sát ở các phường, xã và tổ chức phiên giải trình ở cấp sở.

Qua các buổi này đã tiếp thu, nghiên cứu nhằm tham mưu, bổ sung xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội cho TPHCM phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, đó là nghiên cứu bổ sung nội dung vào Nghị quyết 98 của Quốc hội; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình trọng điểm, hạ tầng chiến lược của TPHCM.

Phiên giải trình diễn ra tại trụ sở HĐND - UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, TPHCM thực hiện tốt các nội dung trên sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng; hạ tầng giao thông, đô thị hiện đại thông suốt; điều hành quản trị xã hội thông minh trong điều kiện mới hình thành siêu đô thị TPHCM.

Vì vậy, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị các đại biểu dự phiên giải trình chất vấn, thảo luận và hiến kế để làm rõ các nội dung thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ban ngành thành phố tập trung báo cáo, giải trình trực tiếp, cụ thể vào các nội dung thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, mà Đoàn ĐBQH TPHCM yêu cầu.

Trong đó, đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo Sở Tài chính báo cáo trực tiếp vào kết quả giải ngân, những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Xây dựng TPHCM tham gia, báo cáo giải trình về việc thành lập các ban quản lý chuyên ngành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với đoàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, năm 2025, TPHCM được Thủ tướng giao giải ngân trong kế hoạch đầu tư công là 118.948 tỷ đồng.

Đến nay, TPHCM đã giải ngân đạt 53.712 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao). Trong các tháng còn lại của năm, để đạt 100% mức vốn Thủ tướng giao, TPHCM cần tiếp tục giải ngân là 65.236 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, việc điều chỉnh quy định trong lĩnh vực đầu tư công cũng ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư... các dự án trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư công nhưng không có ban quản lý dự án xây dựng chuyên trách, việc này dẫn đến lúng túng trong thực hiện đầu tư công... Một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một số dự án lớn trọng điểm như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, các tuyến Metro... có nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng như cát, đá, đất đắp nền... Tuy nhiên, nguồn cung trong khu vực đang có dấu hiệu thiếu hụt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, sở đang tham mưu để xây dựng sổ tay cẩm nang thực hiện các thủ tục hành chính cho cấp xã. Đồng thời ban hành các quy trình để giải quyết các thủ tục phi địa giới hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tránh tình trạng quá tải hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, sở đã tham mưu UBND TPHCM triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và hướng tới nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

TS Trần Du Lịch phát biểu góp ý. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời đã có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp với Bộ Nội vụ để tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ ngành nội vụ.

Về kế hoạch tuyển dụng, Sở Nội vụ TPHCM đang xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ngay khi có quyết định của cấp thẩm quyền thì sẽ tiến hành triển khai.

Để khắc phục tình trạng chậm giải quyết phản ánh, khó khăn của cấp xã, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, các sở ngành phối hợp theo dõi, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của cấp xã để phân loại các kiến nghị, chuyển trực tiếp đến các sở ngành có liên quan giải quyết.

