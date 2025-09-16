TPHCM bàn các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đánh giá hiện nay khối lượng công việc ở cấp xã rất lớn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, thành phố phải hỗ trợ các địa phương thông qua các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chiều 16-9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm; đề ra những giải pháp 3 tháng cuối năm 2025 và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Thường trực UBND TPHCM, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và 168 phường, xã, đặc khu.

UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực, đạt tốc độ cao, tuy nhiên, trong 2 tháng gần đây thì có dấu hiệu chững lại.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà các sở, ban ngành, địa phương đang gặp phải trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở nhiều nội dung quan trọng để các sở, ban ngành TPHCM, địa phương đề ra giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Đồng chí lưu ý, TPHCM phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành với các phường, xã, đặc khu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước khối lượng công việc hiện nay ở cấp xã rất lớn, TPHCM phải hỗ trợ các địa phương thông qua các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời sớm có bộ quy trình hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư công cho các địa phương, trong đó có hướng dẫn việc di dời hạ tầng kỹ thuật điện để triển khai dự án.

Bên cạnh đó, TPHCM thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, vướng mắc từ cấp xã để kịp thời xử lý, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lưu ý đến vật liệu thi công các dự án, công trình, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhu cầu vật liệu của các dự án trọng điểm; rà soát, thống kê và lập danh mục các mỏ vật liệu xây dựng đang được khai thác trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, nghiên cứu có cơ chế để vật liệu san lấp đến thẳng chủ đầu tư thi công công trình để giảm chi phí trung gian.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, năm 2025, TPHCM được Thủ tướng giao giải ngân trong kế hoạch đầu tư công là 118.948 tỷ đồng. Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM Nguyễn Công Vinh báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG Đến nay, TPHCM đã giải ngân đạt 53.712 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao). Trong các tháng còn lại của năm, để đạt 100% mức vốn Thủ tướng giao, TPHCM cần tiếp tục giải ngân là 65.236 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của năm, ngoài các giải pháp đề ra, TPHCM sẽ tập trung theo sát việc thực hiện và giải ngân của danh mục gồm 34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn (bao gồm 24 dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm).

