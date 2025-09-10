Đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân tốt hơn

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã có chuyến khảo sát hai xã Tân Nhựt và Bình Chánh (TPHCM) về thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính và đề nghị đơn giản thủ tục, phục vụ người dân tốt hơn.

Ngày 10-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM – Đoàn công tác số 3 đã đến xã Bình Chánh và xã Tân Nhựt (TPHCM) khảo sát chuyên đề "Công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số; xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn TPHCM".

Các ĐBQH: Tô Thị Bích Châu, Trần Kim Yến và Hà Phước Thắng làm việc với hai xã Tân Nhựt và Bình Chánh. Ảnh: NGỌC ÁNH

Báo cáo với đoàn, bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Chánh cho biết, từ ngày 1-7 đến 27-8, trung tâm đã tiếp nhận 4.124 hồ sơ, trong đó 616 hồ sơ trực tuyến, 3.508 hồ sơ trực tiếp; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,93%, không có hồ sơ trễ hạn.

Trung tâm hiện đang cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho nhiều thủ tục thiết yếu như đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú, thủ tục liên quan đất đai…, giúp người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả trực tuyến thuận lợi.

ĐBQH Tô Thị Bích Châu khảo sát ý kiến người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: NGỌC ÁNH

Còn tại xã Tân Nhựt, ông Phạm Nhật Trường, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Nhựt báo cáo, từ ngày 1-8 đến nay, xã đã chính thức tiếp nhận hồ sơ hành chính phi địa giới.

Hiện có 1.182 thủ tục thuộc thẩm quyền các sở, ngành TPHCM và 154 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã. Đến nay, tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới xã Tân Nhựt đã tiếp nhận nhiều trường hợp giải đáp, hướng dẫn liên quan lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực tư pháp.

ĐBQH Trần Kim Yến khảo sát ý kiến người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: NGỌC ÁNH

Bên cạnh những thuận lợi, lãnh đạo hai xã cũng kiến nghị với đoàn khảo sát về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ để đảm bảo vận hành thông suốt; tổ chức tập huấn công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, cần có hướng dẫn quy trình nội bộ cụ thể đối với thủ tục hành chính phi địa giới và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương.

Trao đổi với các địa phương, ĐBQH Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến của hai địa phương. Đồng thời đề nghị, các sở, ngành TPHCM cần quan tâm đơn giản hóa thủ tục, phối hợp chặt chẽ với địa phương liên thông thủ tục hành chính, chia sẻ, hỗ trợ cán bộ cơ sở để quá trình chuyển đổi số đạt hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Trước buổi làm việc với hai xã, đoàn khảo sát thực tế quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh về công tác thực hiện chuyển đổi số; thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới.

VĂN MINH - NGỌC ÁNH