Chiều 26-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), chị Phạm Thị Thủy (sinh năm 1974, trú thôn 2, xã Sơn Giang - bên phải) đã trao trả lại số tiền 1,5 tỷ đồng cho chị Phạm Thị Duyên (sinh năm 1983, trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - bên trái) do tiền bị chuyển nhầm tài khoản.