Trà Vinh: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Thắm (44 tuổi, ngụ khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; tạm trú tại ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.