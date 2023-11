Tracodi và Thành Tuấn Atesco bắt tay hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng

Được biết, Tracodi là một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG), có kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng; khai thác và chế biến đá xây dựng; là một trong những tổng thầu đạt chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1, đủ năng lực thi công các dự án xây dựng và hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Với lợi thế là thành viên Tập đoàn Bamboo Capital, Tracodi đang làm tổng thầu thi công hàng loạt dự án bất động sản cao cấp của BCG Land như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d'Or. Việc xây dựng các nhà máy năng lượng quy mô lớn của BCG Energy như BCG Long An 1 và 2, BCG Vĩnh Long, BCG Phù Mỹ đều do Tracodi đảm trách…

Thành Tuấn Atesco được thành lập năm 2004, đang sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, có nhiều năm kinh nghiệm thi công các công trình khu dân cư, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thành Tuấn Atesco nhận thầu thi công các công trình dưới hình thức đấu thầu trong nước và quốc tế, đảm nhận vai trò tổng thầu với hình thức chìa khóa trao tay hoặc nhận thầu trực tiếp từng phần.

Một số dự án Thành Tuấn Atesco từng đảm nhận là Dự án giao thông, cấp thoát nước, nước thải khu dân Cát Lái - 153ha tại TP Thủ Đức (TPHCM); Dự án hạ tầng khu dân cư Tiến Phước, Bình Chánh (TPHCM); Bờ kè và hạ tầng cảnh quan Chung cư cao tầng Marina Tower (Bình Dương); Hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị mới An Phú – An Khánh TP Thủ Đức (TPHCM); Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền khu công nghiệp Hựu Thạnh (Long An); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn TP Pleiku – cầu 110 (Gia Lai); Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định)...

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Thành Tuấn Atesco chia sẻ: “Trong bối cảnh Tracodi đang đảm nhận vai trò tổng thầu cho các dự án bất động sản, năng lượng của Tập đoàn Bamboo Capital và tiếp tục mở rộng tìm kiếm cơ hội từ các dự án hạ tầng giao thông khu vực phía Nam, việc bắt tay với một đối tác có năng lực, giàu kinh nghiệm thi công như Thành Tuấn Atesco là một lựa chọn hợp lý, chiến lược, đúng người đúng việc, góp phần hoàn thiện thêm năng lực đấu thầu và triển khai dự án của Tracodi trong thời gian tới…”.