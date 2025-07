Trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Phan Tấn Tài

Chiều 24-7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM phối hợp Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Phan Tấn Tài.

Dự lễ có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM; lãnh đạo các phường Bình Tiên, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đại diện thân nhân liệt sĩ và nhân dân địa phương.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Phan Tấn Tài

Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sự hy sinh của đồng chí Phan Tấn Tài đã được Đảng, Nhà nước và ngành công an ghi nhận.

Tại buổi lễ, Bằng Tổ quốc ghi công đã được Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao tận tay cho thân mẫu của liệt sĩ Phan Tấn Tài.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân mẫu liệt sĩ Phan Tấn Tài

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an TPHCM, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí Phan Tấn Tài, đồng thời khẳng định đây là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời bình. Lãnh đạo Công an TPHCM và lãnh đạo phường Bình Phú cũng đã có những phần quà tri ân, động viên đến thân nhân liệt sĩ Phan Tấn Tài.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chia sẻ tại buổi lễ

Ông Phan Văn Tuyến, đại diện gia đình liệt sĩ Phan Tấn Tài nghẹn ngào nhắc lại, ngày 2-8-2021, ngày đồng chí Tài đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong tâm điểm cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ông Phan Văn Tuyến, đại diện thân nhân liệt sĩ Phan Tấn Tài chia sẻ tại buổi lễ

“Cháu Tài là người sống rất tình cảm, có trách nhiệm với gia đình và công việc. Khi được điều động tham gia tuyến đầu chống dịch, cháu luôn xung phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bất chấp hiểm nguy”, ông Tuyến chia sẻ.

Đưa di ảnh và Bằng Tổ quốc ghi công về nhà liệt sĩ Phan Tấn Tài

Là người thân trong gia đình, ông Tuyến cho biết, được Đảng, Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công chính là sự ghi nhận xứng đáng đối với sự hy sinh của đồng chí Tài, đồng thời là nguồn an ủi thiêng liêng đối với gia đình, đặc biệt là thân mẫu của liệt sĩ, người đã nén đau thương để có mặt tại buổi lễ.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ với gia đình liệt sĩ Phan Tấn Tài tại nhà riêng

Thay mặt gia đình, ông Tuyến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, các cấp lãnh đạo địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ cùng gia đình trong suốt thời gian qua.

Liệt sĩ Phan Tấn Tài, sinh năm 1992, là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 6 (trước đây). Vào khoảng 18 giờ 50 phút ngày 2-8-2021, tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch. Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện thanh niên tên Hứa Hán Võ (sinh năm 1994) ra đường không cần thiết, vi phạm quy định phòng chống dịch. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường để giải quyết. Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm (phường 8, quận 6 trước đây). Đồng chí Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21 giờ 30 cùng ngày đã không qua khỏi.

THU HOÀI