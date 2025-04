Trao giải “Chạm đến tương lai cùng Metro”

Nghi thức phát động đợt cao điểm truyền thông Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Công Dẫn, Vụ phó Vụ Địa phương 3 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Đợt cao điểm truyền thông trên không gian mạng tôn vinh những thành tựu vĩ đại mà đất nước đạt được trong suốt 50 năm qua, truyền tải những câu chuyện về lịch sử hào hùng, thành quả của quá trình đổi mới, những ước mơ, hoài bão của thế hệ hôm nay hướng đến tương lai.

Chiến dịch kêu gọi sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các bạn trẻ, các nhà sáng tạo nội dung số (KOLs)… Hình thức tuyên truyền có thể là các bài viết, video ngắn cùng số liệu, hình ảnh thể hiện thành tựu tiêu biểu, sự chuyển mình của đất nước từ khói lửa chiến tranh đến nền kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục phát triển; video giới thiệu về Việt Nam với thế giới qua các sự kiện quốc tế.

Cụ thể, các chủ đề được gợi ý: Hành trình từ khói lửa đến thịnh vượng, Ký ức và niềm tự hào dân tộc, 50 năm - Những bước chuyển mình kỳ diệu, Khát vọng đoàn kết và phát triển, Đưa Việt Nam vươn tầm thế giới, Chiến lược tương tác với cộng đồng. Các chủ đề sử dụng những hashtag: #HCMC50, #50NamGiảiPhóng #TinhThầnViệtNam để khuyến khích người dân tham gia chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát động đợt cao điểm tuyên truyền

Các đại biểu trong lễ phát động

Sau lễ phát động, Sở VH-TT TPHCM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung “Chạm đến tương lai cùng Metro”.

Theo ban tổ chức, sau gần 2 năm phát động, cuộc thi nhận khoảng 500 tác phẩm từ nhiều tác giả ở các độ tuổi. Các tác phẩm lan tỏa đến cộng đồng những hình ảnh đẹp, cách ứng xử văn minh của người dân trong văn hóa tham gia giao thông đô thị tại một thành phố đáng sống. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo mà còn là cầu nối với cộng đồng, để người dân kể câu chuyện về Metro, hệ thống giao thông đô thị theo cách riêng.

Ban tổ chức trao giải 10 hạng mục giải thưởng: Giải Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro, Giải MCN (các nền tảng, các doanh nghiệp truyền thông) dẫn đầu xu hướng sáng tạo cùng Metro, Tác phẩm trải nghiệm kể chuyện hấp dẫn, Tác phẩm kỹ thuật sáng tạo, Tác phẩm lan tỏa văn hóa TPHCM, Tác phẩm khám phá Metro TPHCM sống động, Nhà sáng tạo trẻ triển vọng, Tác phẩm khoảnh khắc nghệ thuật xuất sắc, Tác phẩm hành trình xanh cùng Metro TPHCM, Tác phẩm đồng hành cùng nhịp sống đô thị TPHCM.

Riêng Giải Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro được trao đến: Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nhiếp ảnh gia Minh Hòa, Nguyễn Thanh Sơn – Admin Nhóm Facebook We Love Metro Saigon, Hoàng Nguyễn Nhật Minh (Anh lái tàu), Lang thang with Phát.

Trao Giải Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng Metro

Ban tổ chức trao các giải thưởng

Nhận giải thưởng Tác phẩm khám phá Metro TPHCM sống động, Travel Blogger Quỷ Cốc Tử - Ngô Trần Hải An chia sẻ: “Tôi đã gắn bó với TPHCM hơn 20 năm. Từ những ngày đầu tiên khi tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM khởi công, tôi may mắn được cầm máy ảnh ghi lại những hình ảnh đặc biệt. Do đó, trong thời gian tới, với những hoạt động gắn với truyền thông kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như các hoạt động gắn với Metro, tôi sẽ luôn đồng hành, gắn bó, bởi tôi quá yêu thương vùng đất này”.

Tại sự kiện, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng không khỏi xúc động và cho rằng bản thân may mắn khi có cơ hội lan tỏa nhất định những hình ảnh đẹp gắn bó với Metro, khuyến khích người dân tham gia di chuyển bằng Metro nhiều hơn.

“Hiện nay, giao thông tại thành phố đang quá tải. Khi người dân biết đến và sử dụng Metro nhiều hơn sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Riêng cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung “Chạm đến tương lai cùng Metro” rất ý nghĩa và Thủy thấy vinh dự khi được cùng nhiều anh chị ở đây chung tay lan tỏa văn hóa sử dụng phương tiện giao thông đô thị thông minh”, Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ.

Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy

TIỂU TÂN