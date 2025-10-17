Trao giải cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc"

Trao giải nhì cho hai đơn vị cùng đoạt giải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo cho không gian văn hóa – lịch sử mang tầm vóc quốc gia, hướng đến xây dựng khu công viên trở thành điểm nhấn văn hóa, giáo dục và du lịch sinh thái của thành phố.

Kết quả, liên danh Sasaki Associates – Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh Dương và Công ty TNHH Kiến trúc NDV và Cộng sự cùng được trao giải nhì (không có giải nhất); giải ba thuộc về Công ty TNHH Võ Gia Corp (VGC); hai giải khuyến khích thuộc về liên danh Dinh Phat – Huni Architectes và liên danh TJUPDI – GTD.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 5-2024 đến nay, thu hút 10 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia.

Trao giải ba cho đơn vị đoạt giải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đề án quy hoạch Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc tại phường Long Bình, hướng tới mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành không gian bảo tồn, giáo dục và du lịch văn hóa quy mô lớn của cả nước. Khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô khoảng 395ha, nằm ở phường Long Bình và phường Bình Thắng, TPHCM. Khu đất được bao quanh bởi sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, cùng khu dân cư và sân golf Lâm Viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển không gian sinh thái – văn hóa liên vùng.

Theo định hướng, công viên sẽ mang tính chất chuyên đề quốc gia, tái hiện sinh động tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời dựng nước đến hiện đại, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Dự án được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa – sinh thái quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, gắn kết với Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên.

Trao giải khuyến khích cho hai đơn vị đoạt giải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Không gian công viên được chia thành nhiều khu chức năng: Khu Lịch sử dân tộc, tái hiện các giai đoạn lịch sử qua tượng đài, bảo tàng ngoài trời và công nghệ thực tế ảo. Khu Văn hóa vùng miền, trưng bày kiến trúc, lễ hội và ẩm thực truyền thống Bắc – Trung – Nam. Khu Sinh thái – Cảnh quan, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên với hồ trung tâm, vườn cây bản địa và không gian dạo bộ. Khu Giáo dục – Trải nghiệm, dành cho học sinh, sinh viên tham quan, học tập thông qua các hoạt động tương tác.

Các đơn vị đoạt giải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công trình được thiết kế theo hướng kiến trúc xanh, thân thiện môi trường, kết hợp vật liệu tự nhiên và công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành. Thành phố cũng định hướng phát triển du lịch văn hóa – sinh thái bền vững, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp.

Việc hình thành Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, mà còn tạo nên không gian giáo dục, du lịch tâm linh và sinh thái đặc sắc của thành phố.

QUỐC HÙNG