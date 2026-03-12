Đa phương tiện

Trao gửi niềm tin, sự kỳ vọng vào “Ngày hội non sông”

Những ngày này, trên các tuyến phố, phường từ trung tâm của Thủ đô Hà Nội, các thành phố lớn, cho đến vùng đất duyên hải miền Trung, hay những khu vực xa xôi – nơi địa đầu Tổ quốc, tất cả đều đang hướng về một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là ngày quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện qua lá phiếu, mà còn là "Ngày hội non sông" – nơi trao niềm tin, gửi gắm những kỳ vọng của nhân dân.

TAM NGUYÊN - ĐỖ TRUNG - XUÂN QUỲNH

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND ngày hội non sông cử tri TPHCM Hà Nội Đà Nẵng

