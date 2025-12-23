Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam năm 2025

Sự kiện thu hút hơn 250 đại biểu tham dự, gồm đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, các hiệp hội chuyên ngành cùng đông đảo nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực trong cả nước.

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động trọng tâm trong đề án “Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” được VCCA xây dựng và triển khai. Quy trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ, qua nhiều vòng thẩm định, đánh giá khách quan, minh bạch.

Bà Hồ Đắc Thiếu Anh nhận danh hiệu “Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” chiều 23-12

Kết quả, 28 hội viên tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền đã chính thức được phong tặng danh hiệu, trong đó có 3 cá nhân đạt danh hiệu “Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” gồm bà Hồ Đắc Thiếu Anh, bà Mai Thị Trà và ông Lý Sanh. Dịp này, ban tổ chức cũng truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” cho cố nghệ nhân Triệu Thị Chơi về những đóng góp bà cho ẩm thực nước nhà.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho biết việc vinh danh nhằm ghi nhận đóng góp của các cá nhân tâm huyết trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa tinh hoa ẩm thực dân tộc; đồng thời khẳng định vai trò của ẩm thực như một di sản văn hóa sống, gắn bó mật thiết với lịch sử và đời sống cộng đồng.

Du khách tìm hiểu ẩm thực tại một sự kiện tổ chức ở TPHCM

Chương trình nhận được sự đồng hành của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) và Tập đoàn Du lịch Vietravel. Các đơn vị này không chỉ hỗ trợ nguồn lực tổ chức mà còn góp phần kết nối ẩm thực với tiêu dùng hiện đại và du lịch, quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam ra khu vực và thế giới.

THI HỒNG