Trẻ em Yemen suy dinh dưỡng trầm trọng

Theo báo cáo dẫn dữ liệu từ hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) của Liên hợp quốc tại Yemen, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính tăng 34% so với năm trước tại các khu vực do chính phủ kiểm soát, ảnh hưởng đến hơn 600.000 trẻ em.