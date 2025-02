Triển khai Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Long An: Tinh thần “không chậm một ngày, không lỡ một cơ hội”

Ngày 12-2, đoàn công tác của tỉnh Long An do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An, làm trưởng đoàn, đã có buổi đi thực tế kiểm tra tiến độ Dự án đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua Long An) và một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.