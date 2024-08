Triển lãm quốc tế về PCCC-CNCH, thiết bị an ninh, an toàn

Ngày 14-8, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) C07, Bộ Công an phối hợp với Công ty cổ phần hội chợ Triển lãm và quảng cáo Việt Nam (Vietfail) và Công ty Messe Frankfurt thuộc Tập đoàn Messe Frankfurt (CH Liên bang Đức) tổ chức khai mạc “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC-CCNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024”.