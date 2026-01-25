Đa phương tiện

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch gần 100 tỷ đồng

Ngày 25-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch lên đến gần 100 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

DƯƠNG QUANG

