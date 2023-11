Triệt phá đường dây ma túy thu giữ hơn 35kg cùng súng đạn

Tối 29-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1997), Bùi Thuý Vy (sinh năm 1993), Nguyễn Đình Trúc Phương (sinh năm 1984), Lê Thanh Tâm, Phạm Văn Học (sinh năm 1988) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.