Triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian ở Hà Nội

Trước đó, Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) nhận được trình báo của anh Hoàng Xuân Vĩ (sinh năm 2003, quê tỉnh Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy. Thời điểm bị mất trộm, xe anh Vĩ được khóa chữ U.

Quá trình rà soát, công an xác định vụ trộm trên có nhiều điểm tương đồng với các vụ việc khác xảy ra trên địa bàn một số quận, huyện giáp ranh. Các đối tượng thường đi 2-3 người và tìm kiếm tài sản để nơi không có người trông giữ.

Sau 24 giờ điều tra, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Hà Tĩnh) bắt giữ 8 đối tượng liên quan, thu giữ dụng cụ để phá khóa và 13 xe máy các loại, cùng nhiều phụ tùng đã tháo rời. Tại cơ quan công an, các đối tượng ban đầu quanh co, chối tội.

Tuy nhiên, với các chứng cứ công an thu thập được, các đối tượng thừa nhận hành vi và cho biết, từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt, đã thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hà Nội.

Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên sống lang thang, thường lên kế hoạch trộm cắp xe máy vào ban đêm ở những nơi không có người trông giữ. Sau khi trộm, nhóm này bán với giá 3-4 triệu đồng/xe.

GIA KHÁNH