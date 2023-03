Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh, Công an TPHCM đã phát hiện, đánh trúng nhiều vụ phạm tội với phương châm: Triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành, không nuôi băng nhóm; Với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa...

Sáng 2-3, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Quý Mão 2023.

Tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, ANTT Tết Quý Mão 2023.

Đồng chí Ngô Minh Châu nhấn mạnh, Công an TP đã phát hiện, đánh trúng nhiều vụ phạm tội với phương châm: “Triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành, không nuôi băng nhóm; Với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; Với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lựa chọn điểm đột phá - xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Có thể kể đến các vụ án lợi dụng về công nghệ cao để vu khống, đòi nợ theo kiểu xã hội đen hay vụ án liên quan đến các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK)...

Ngoài ra, lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT (lực lượng 363) đã phát huy hiệu quả, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí thô sơ, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, cho vay, trộm cắp tài sản... góp phần kéo giảm các loại tội phạm.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm đường phố vẫn diễn biến phức tạp… Vì thế, Công an TP phải tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị để lãnh đạo huy động hệ thống chính trị cùng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố. Công an TPHCM cũng cần đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước tỷ lệ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 còn thấp, đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị Công an TPHCM cần phải cải cách, đổi mới, quyết liệt hơn nữa, số hóa là biện pháp để có cơ sở hoàn thành sứ mệnh đưa thành phố là một đô thị thông minh, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận huyện và TP Thủ Đức phát huy kết quả đã đạt được, duy trì kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm.

Theo Công an TPHCM, trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023), cơ bản an ninh trật tự được đảm bảo trên địa bàn. Thành phố không xảy ra phức tạp, bảo đảm ANTT, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; quyết liệt ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

Trong thời gian này, thành phố ghi nhận xảy ra 1.005 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt 1.110 đối tượng (giảm 207 vụ, tương ứng 17,08% so với liền kề); làm chết 21 người, bị thương 95 người, tài sản thiệt hại hơn 10 tỷ đồng; Công an điều tra khám phá 704 vụ đạt 70,5%. Điển hình là triệt phá các đường dây tội phạm núp bóng các công ty để đòi nợ như: Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset, Chi nhánh Công ty luật TNHH Power Law, Công ty TNHH dịch vụ thương mại quốc tế PL và Công ty TNHH TVX group.

Về tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an TP đã phát hiện mới 337 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế với hàng hóa tạm giữ trị giá 97 tỷ đồng.

Về sai phạm tại TTĐK xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 129 bị can với các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ"...

Công an TPHCM khám phá 310 vụ về ma túy, bắt 767 đối tượng; thu giữ gần 300 kg ma túy tổng hợp, 16,4 kg heroin…Tình hình trật tự giao thông trên địa bàn TPHCM ổn định, không xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Quý Mão 2023