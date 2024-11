Triều cường tái xuất ở Nam bộ, gây ngập trong những ngày tới

Chiều 1-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát hàng loạt bản tin cảnh báo một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc và miền Trung Việt Nam, nguy cơ mưa lớn tại khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ do tổ hợp thời tiết xấu; khả năng gió mạnh gây sóng lớn ở khu vực Nam Biển Đông, cùng với tình trạng triều cường ở vùng biển Nam bộ.

Theo trung tâm này, hiện nay, mực nước ven biển Đông Nam bộ đang có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng của triều cường. Theo quan trắc, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu vào sáng sớm 1-11 đã đạt 389cm.

Dự báo từ chiều tối 1-11 đến ngày 2-11, mực nước ven biển Đông Nam bộ tiếp tục tăng, đặc biệt là tại khu vực ven biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, với mực nước triều cường có thể đạt từ 390-395cm trong khoảng thời gian từ 0-4 giờ và từ 12-16 giờ.

Các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao tại khu vực này có nguy cơ ngập do triều cường.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo thêm, từ ngày 2 đến 3-11, mực nước tại ven biển Đông Nam bộ sẽ tiếp tục gia tăng theo thủy triều, với mức cao nhất có thể đạt 395-400cm tại trạm Vũng Tàu.

Triều cường cao có thể làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông thuộc khu vực Đông Nam bộ, gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven biển, ven sông và các khu vực ngoài đê bao vào sáng sớm và đầu giờ chiều.

Chiều 1-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, khối không khí lạnh đã bao phủ phần lớn khu vực Đông Bắc bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung bộ. Tại vịnh Bắc bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đã được ghi nhận.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan rộng đến các khu vực còn lại của Bắc Trung bộ, một phần Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Trong đêm nay và sáng mai (2-11), tại Bắc bộ, trời sẽ trở lạnh, riêng vùng núi có thể chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C, và một số nơi tại vùng núi cao dưới 15 độ C.