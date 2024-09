Cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh nhưng vẫn ở mức thấp. Đến 7 giờ ngày 28-9, mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An là 1,23m và trạm Nhà Bè là 1,22m, đều ở mức dưới báo động 1. Trong 5 ngày tới, mực nước các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên nhanh.

Đến ngày 1-10, đỉnh triều cao nhất ngày có thể lên ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,05m. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 3 đến 5 tháng 10 (tức mùng 1 đến 3 tháng 9 âm lịch) ở mức như sau: trạm Phú An và trạm Nhà Bè khoảng 1,5-1,55m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 khoảng 0,05m, thời gian xuất hiện từ khoảng 4 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 1.

Triều cường trên sông Sài Gòn - Đồng Nai có thể xuất hiện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10. Ảnh: MINH HẢI

Cùng ngày, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An (Tập đoàn điện lực Việt Nam) cũng cho biết, lúc 7 giờ ngày 28-9, mực nước thượng lưu hồ Trị An là 60,82m; mức nước hạ lưu nhà máy là 6m; lượng nước xả qua đập tràn là 640m3/s. Trên cơ sở lượng nước về hồ Trị An đang có xu hướng giảm và để giảm ảnh hưởng có thể xảy ra cho hạ du, Công ty thủy điện Trị An sẽ thực hiện giảm lượng nước xả tràn điều tiết hồ như sau: thời gian thực hiện lúc 14 giờ ngày 28-9, lưu lượng xả qua đập tràn là 320 đến 850m3/s; tổng lưu lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.120 đến 1.170m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, mức nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn. Công ty thông báo đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, cơ quan chính quyền địa phương được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

MINH HẢI